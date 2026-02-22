8th Pay Commission के इंतजार के बीच यहां DA में 10% की बंपर बढ़ोतरी, होली से पहले खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार ? 5 सालों का पैटर्न देखिए

Advertisement
DA Hike Latest Update:   8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को है.केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 10 % की बढ़ोतरी कर उसे 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 22, 2026, 08:31 AM IST
DA Hike: 8वें वेतन आयोग( 8th Pay Commission)  की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  के मियाद दिसंबर 2025 में खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि अगले साल मार्च-अप्रैल के आसपास 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू हो जाएंगी. केंद्रीय कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ते (DA Hike) में बड़े इजाफे का इंतजार है तो वहीं केरल सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में  होली से पहले 10 फीसदी की बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया. केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान किया है. 10 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है.   

10 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता 

केंद्रीय कर्मचारियों के इंतजार के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में बंपर बढ़ोतरी हुई है. महंगाई भत्ता 10 फीसदी से अधिक बढ़ गया है. केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 10 % की बढ़ोतरी कर उसे 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया है. बढ़ा हुआ भत्ता मार्च 2026 की सैलरी में जुड़कर मिलेगा. 

क्या होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगा ऐलान ? 

केरल सरकार ने तोहफा दे दिया, अब केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार है. अगर पिछले 5 सालों के पैटर्न को देखें तो महंगाई भत्ता का ऐलान मार्च के महीने में होता रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार भी होली से पहले कर्मचारियों के लिए DA/DR में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. 

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी   

अटकलें तेज है कि केंद्र सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी-जून 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. बता दें कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है. मौजूदा समय में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 फीसदी है. माना जा रहा है कि इस में डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी किया जा सकता है.  

मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान की कितनी है संभावना  
अगर पिछले 5 सालों का पैटर्न देखें तो  जुलाई-दिसंबर वाला डीए का ऐलान दिवाली से पहले और जनवरी-जून वाले महंगाई भत्ते का ऐलान होली के बाद होता रहा है.  Indian Railways: तत्काल के बाद रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का एक और नियम, बिना आधार अटक जाएगा रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट के लिए करना होगा ये काम

साल 2025 में 28 मार्च को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था.  
साल 2024 में 7 मार्च को सरकार ने DA हाइक का ऐलान किया था. 
साल 2023 में 24 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी. 
साल 2022 में 30 मार्च को DA बढ़ोतरी की गई थी.  

ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि सरकार होली वाले महीने यानी मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है, चूंकि इस बार होली 4 मार्च को यानी पहले हफ्ते में है, ऐसे में ऐलान होली के बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते में की जा सकती है.  

FAQ सवाल: क्या होता है महंगाई भत्ता ? 
जवाब: केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों  को को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है. यह वेतन का वह हिस्सा है जो खास तौर पर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जोड़ा जाता है.  

सवाल: कैसे तय होता है महंगाई भत्ता ? 
जवाब: महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर आंका जाता है फिर उसका कैलकुलेशन किया जाता है.  डीए का कैलकुलेश AICPI के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है.  

सवाल: कितनी बार बढ़ता है महंगाई भत्ता ? 
जवाब: डीए की समीक्षा साल में दो बार की जाती है. पहली बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के बीच होता है. 

