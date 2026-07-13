8th Pay Commission: Level-1 कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले? सैलरी, HRA, Pension, MACP को लेकर उठी आवाज

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. सोशल मीडिया और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वेतन बढ़ोतरी, HRA में बदलाव, पेंशन सुधार और अन्य सर्विस को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ जगहों पर ये भी चर्चा है कि Level-1 कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं HRA, MACP, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े कई सुझाव भी सामने आए हैं.
हालांकि, ये समझना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर बातें कर्मचारी संगठनों की मांगें और सुझाव हैं. अभी तक सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से इन मुद्दों पर कोई अंतिम निर्णय या आधिकारिक सिफारिश जारी नहीं की गई है.
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले वेतन आयोगों में निचले वेतन स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत ज्यादा राहत मिली है. उनका तर्क है कि वर्तमान समय में न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच काफी अंतर बढ़ चुका है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग में वेतन असमानता कम करने और शुरुआती Pay लेवल के कर्मचारियों को अधिक लाभ देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
संगठनों की मांग है कि:
न्यूनतम वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए
मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी गैप के बीच का अंतर कम किया जाए
कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा आर्थिक राहत दी जाए
हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग ने Level-1 कर्मचारियों के लिए किसी विशेष वेतन बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है.
कर्मचारी प्रतिनिधियों का मानना है कि समय के साथ अलग-अलग Pay लेवल के बीच आय का अंतर बढ़ा है. इसी वजह से वे चाहते हैं कि नए वेतन ढांचे में ऐसा बदलाव किया जाए जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके. लेकिन, इस पर अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही होगा.
House Rent Allowance (HRA) भी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में किराया और रहने का खर्च काफी बढ़ चुका है. इसलिए HRA की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए।
उनकी मांगें हैं:
महंगाई और शहरों के खर्च के हिसाब से HRA में बदलाव हो
सरकारी आवास और HRA व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन बनाया जाए
कर्मचारियों को बढ़ती आवास लागत से राहत मिले
फिलहाल HRA बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
मॉडिफाइड Assured करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना में बदलाव की मांग भी उठाई गई है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही Pay Level पर काम करते रहते हैं, जिससे उनकी आय ग्रोथ सीमित हो जाती है.
MACP को लेकर प्रमुख मांगें:
ज्यादा फाइनेंशियल अपग्रडेशन का अवसर दिया जाए
करियर ग्रोथ के बेहतर रास्ते बनाए जाएं
लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने वाले कर्मचारियों को राहत मिले
प्रमोशन और वेतन वृद्धि के नियमों में सुधार किया जाए
ये सभी अभी कर्मचारी संगठनों के सुझाव हैं, इन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
पेंशन व्यवस्था को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों ने कई मुद्दे उठाए हैं. कुछ संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि OPS कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.
इसके अलावा मांगें हैं:
NPS और UPS की समीक्षा की जाए
पेंशनर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं
Commuted पेंशन की बहाली से जुड़े नियमों पर विचार किया जाए. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक OPS बहाली को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है.
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में बेहतर करियर अवसर मिलने चाहिए.
उनकी मांग है कि:
कर्मचारियों को कम से कम पांच प्रमोशन के अवसर मिलें
वेतन वृद्धि केवल प्रमोशन पर निर्भर न हो
लंबे समय तक एक ही Pay Level पर रहने वालों को अतिरिक्त लाभ मिले
लेकिन प्रमोशन व्यवस्था में बदलाव को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है. लेकिन, अभी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट या सिफारिशें जारी नहीं की हैं.
फिलहाल इन मुद्दों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है:
फिटमेंट फैक्टर
सैलरी स्ट्रक्चर
HRA में बदलाव
पेंशन रिफार्म
Allowances में संशोधन