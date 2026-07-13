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8th Pay Commission: Level-1 कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले? सैलरी, HRA, Pension, MACP को लेकर उठी आवाज

8th Pay Commission को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से Level-1 कर्मचारियों, HRA, पेंशन, MACP और प्रमोशन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया है. हालांकि, अभी तक इन मांगों पर सरकार या वेतन आयोग की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:07 PM IST
8th Pay Commission: Level-1 कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले? सैलरी, HRA, Pension, MACP को लेकर उठी आवाज
Image Credit: Social media/AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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