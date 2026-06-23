लखनऊ में हो रही यह दो दिनों की बैठक उन कई मुलाकातों का हिस्सा है, जो आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले करने जा रहा है. यहां से मिलने वाले सुझावों और इनपुट्स की बारीकी से समीक्षा की जाएगी. आदिल शेट्टी का कहना है कि इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर देश के लगभग 55 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है. फिलहाल, लखनऊ में हो रहे इस महामंथन को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह देश के लाखों परिवारों के आर्थिक भविष्य और आने वाले नए सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर की एक शुरुआती लेकिन बेहद मजबूत झलक दिखा रहा है.