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8th Pay Commission: लखनऊ में हुई वेतन आयोग की मीट‍िंग, सैलरी-पेंशन और फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर क्‍या हुई चर्चा?

Fitment Factor News: आठवें वेतन आयोग के तहत इस बार कर्मचार‍ियों की सैलरी और पेंशन में क‍ितना इजाफा होगा? यह वेतन आयोग की तरफ से तय क‍िये जाने वाले फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर न‍िर्भर करेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:01 AM IST
8th Pay Commission: लखनऊ में हुई वेतन आयोग की मीट‍िंग, सैलरी-पेंशन और फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर क्‍या हुई चर्चा?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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