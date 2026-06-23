8th Pay Commission: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, आठवें वेतन आयोग का काम बेहद अहम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है. कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि वेतन आयोग से जुड़े अधिकारी देशभर में घूम-घूम कर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि उनकी चिंताओं और उम्मीदों को समझा जा सके. इसी क्रम में वेतन आयोग की टीम लखनऊ में है. लखनऊ में परामर्श के लिए 22 और 23 जून का दिन तय किया गया था.
दो दिन चलने वाली मीटिंग का पहला दिन 22 जून को था, आज इसका दूसरा दिन है. मीटिंग में होने वाली चर्चाएं आने वाले समय में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य बेरिफिट की तस्वीर तय करेंगी. सरकार को अंतिम सिफारिशें सौंपने से वेतन आयोग सभी पक्षों से बातचीत करना चाहता है. इसका मकसद सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों, पेंशन संशोधन और सर्विस से जुड़े अन्य जरूरी मामलों पर गहन चर्चा करना है. कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स यूनियन से मिलने वाला फीडबैक आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगा.
लखनऊ में हो रही मीटिंग इसी अभियान का हिस्सा है. इससे पहले अप्रैल, मई और जून के शुरुआती हफ्तों में कई मीटिंग हो चुकी हैं. देशभर के सरकारी कर्मचारी इस समय वेतन आयोग की हर एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि आयोग उनकी डिमांड और सैलरी में संभावित बढ़ोतरी के हर पहलू का मूल्यांकन कर रहा है. वेतन आयोग के सामने बड़ी चुनौती यह है कि आयोग को एक तरफ कर्मचारियों की उम्मीद और महंगाई के असर को ध्यान में रखना है. दूसरी तरफ उसे सरकार की वित्तीय स्थिति और खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बीच भी बैलेंस करना होगा.
यह चर्चा केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स और हजारों फैमिली पेंशन लाभार्थियों के भविष्य से भी जुड़ी है. नियम के अनुसार, जब भी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों पर भी पड़ता है. यही वजह है कि पेंशनर्स भी इस पूरे प्रोसेस में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं.
बैठकों के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा 'फिटमेंट फैक्टर' पर हो रही है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर नए वेतन आयोग के लागू होने पर पुरानी सैलरी और पेंशन को नए सिरे से तय किया जाएगा. इसी से तय होता है कि कर्मचारियों की जेब में कितने पैसे बढ़कर आएंगे. कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका नया पे-स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसमें फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है.
कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस बार पिछले वेतन आयोग के मुकाबले ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है. यदि सातवें वेतन आयोग पर नजर डालें तो उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था. इसके चलते कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. लेकिन इस बार, कर्मचारी संगठनों ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है. यदि सरकार इस डिमांड को मान लेती है, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधे बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो जाएगी.
लखनऊ में हो रही यह दो दिनों की बैठक उन कई मुलाकातों का हिस्सा है, जो आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले करने जा रहा है. यहां से मिलने वाले सुझावों और इनपुट्स की बारीकी से समीक्षा की जाएगी. आदिल शेट्टी का कहना है कि इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर देश के लगभग 55 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है. फिलहाल, लखनऊ में हो रहे इस महामंथन को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह देश के लाखों परिवारों के आर्थिक भविष्य और आने वाले नए सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर की एक शुरुआती लेकिन बेहद मजबूत झलक दिखा रहा है.