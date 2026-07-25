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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने जारी किया बैठक का शेड्यूल, सैलरी, DA, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन पर होगी अहम चर्चा

इन बैठकों में शामिल होने के लिए कर्मचारी संगठनों को 31 जुलाई तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा. आयोग ने साफ किया है कि केवल वही संगठन बैठक में भाग ले सकेंगे. इन्होंने पहले ही अपना मेमोरेंडम आयोग के पास जमा कर दिया है. बैठक के दौरान संगठन अपनी मांगें, सुझाव और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:22 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने जारी किया बैठक का शेड्यूल, सैलरी, DA, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन पर होगी अहम चर्चा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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