8th Pay Commission: 2028 में लागू होगा आठवां वेतन आयोग? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के ल‍िए बड़ी जानकारी

DA / DR Hike: साल 2028 आने में तो अभी दो साल से ज्‍यादा का समय बाकी है. लेक‍िन पहले के अनुभव पर गौर करें तो वेतन आयोग को बनने से लागू होने तक दो से तीन साल का समय लगा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:33 AM IST
8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के ल‍िए साल 2025 की शुरुआत में अच्छी खबर आई थी. 16 जनवरी 2025 को मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की. लेकिन सितंबर 2025 खत्म होने वाला है और अभी तक आयोग को ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन, कार्यक्षेत्र (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार है. इससे कर्मचारियों और यूनियन में चिंता बढ़ रही है. इस बीच बड़ा सवाल यह है क‍ि क्या 8वां वेतन आयोग साल 2028 तक लागू होगा?

एक आयोग को लागू होने में दो से तीन साल का समय लगा

साल 2028 आने में तो अभी दो साल से ज्‍यादा का समय बाकी है. लेक‍िन पहले के अनुभव पर गौर करें तो वेतन आयोग को बनने से लागू होने तक दो से तीन साल का समय लगा है. अगर इस बार भी यही हुआ तो केंद्रीय कर्मचार‍ियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है.आइए देखते हैं पिछले दो वेतन आयोग की टाइमलाइन, इससे आप भी 8वें आयोग के लागू होने का अंदाजा लगा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: 8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, दीवाली का ये है खास प्लान?

छठे वेतन आयोग की टाइम लाइन
> आयोग के गठन का अक्टूबर 2006 में हुआ.
> आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सौंपी.
> अगस्त 2008 में स्वीकार कर 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया गया.
> गठन से लेकर इसे लागू करने तक में कुल समय 22-24 महीने का लगा.

सातवें वेतन आयोग की टाइम लाइन
> इस वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ और मार्च 2014 तक ToR तय हुआ.
> इस आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी र‍िपोर्ट सौंपी.
> जून 2016 में इसे स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू क‍िया गया.
> इस तरह इसे गठन के बाद लागू होने तक 33 महीने (करीब 2 साल 9 महीने) लगे. इससे यह साफ है क‍ि वेतन आयोग को लागू करने में दो से तीन साल का समय लगाता है.

8वां वेतन आयोग की स्‍थ‍िति
> 8वां वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई.
> अभी तक इस पर ToR या मेंबर की ल‍िस्‍ट जारी नहीं हुई.
> इसका मतलब है कि असल काम अभी शुरू नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: आठवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा बड़ा सैलरी हाइक? आ गया नया अपडेट

1 जनवरी 2026 से लागू होंगी आयोग की सिफारिशें
अगर अगले कुछ महीने में आयोग का गठन क‍िया जाता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल का समय लगता है तो 2027 तक रिपोर्ट तैयार हो सकती है. इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी में समय लगेगा. इसलिए साल 2028 तक लागू होना संभव है. हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और कर्मचारियों व पेंशनर्स को देरी का बकाया मिलेगा.

आयोग क्यों जरूरी?
वेतन आयोग महज वेतन बढ़ाने का काम नहीं करता. यह भत्तों, पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारी चाहते हैं क‍ि आयोग जल्द काम शुरू करें ताकि कीमत का बोझ कम हो. पेंशनर्स के ल‍िए भी यह जरूरी है क्योंकि उनकी पेंशन और महंगाई भत्ता (DA) इस पर निर्भर करता है. जानकारों का मानना है कि अगर 7वें आयोग की तरह ही प्रोसेस चला तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और मंजूरी में समय लगेगा. मौजूदा देरी को देखते हुए साल 2028 तक का समय लगना संभव है.

सवा करोड़ के करीब कर्मचारी और पेंशनर्स ToR और आयोग के सदस्‍यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. इतिहास पर गौर करें तो छठा और 7वां आयोग लागू होने में लंबा समय लगा. इसलिए यह उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल

8th pay commission

