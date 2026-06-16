फिटमेंट फैक्टर, जो नए वेतन आयोग के तहत मूल वेतन संशोधन का आधार होता है. इस बार सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गया है. कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग का 2.57 फिटमेंट फैक्टर वर्तमान महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए पर्याप्त नहीं है. वहीं, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने सुझाव दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की बजाय विभिन्न वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए ताकि वेतन असमानताओं को दूर किया जा सके.