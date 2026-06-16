8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया का पहला बड़ा चरण अब पूरा हो चुका है. 15 जून को मेमोरेंडम और प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों में से किन्हें आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों में शामिल करता है. किन्हें संशोधित करता है और किन्हें अस्वीकार करता है.
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स समूहों द्वारा आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं. इनमें न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन, महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने, परिवार इकाई के पुराने फॉर्मूले में बदलाव और OPS, NPS और UPS से जुड़े पेंशन सुधार प्रमुख हैं.
आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 15 जून ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि होगी और इसके बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा. आयोग ने यह भी कहा था कि हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए मेमोरेंडम स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन निर्धारण का है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान वेतन निर्धारण प्रणाली पुराने उपभोग पैटर्न पर आधारित है और आधुनिक परिवारों की वास्तविक जरूरतों को नहीं दर्शाती.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि वर्तमान वेतन गणना फ्रेम वर्क आज के परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता. संगठन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब हेल्थ सर्विसेज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी, परिवहन और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे खर्चों का सामना करना पड़ता है, जो पहले की तुलना में काफी बढ़ चुके हैं.
AINPSEF ने मौजूदा तीन परिवार इकाई के फॉर्मूले को बढ़ाकर पांच परिवार इकाई करने की मांग की है. संगठन का तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था आधुनिक परिवारों की वास्तविक निर्भरता और खर्चों को सही ढंग से नहीं दर्शाती.
पूर्व वेतन आयोगों ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए भोजन संबंधी आवश्यकताओं, 3,490 कैलोरी मानक, कपड़ों, आवास और अन्य जरूरी खर्चों को आधार बनाया था. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, संचार और परिवहन पर खर्च काफी बढ़ गया है. इसलिए वेतन निर्धारण में आधुनिक जीवनशैली और वर्तमान पोषण आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए.
फिटमेंट फैक्टर, जो नए वेतन आयोग के तहत मूल वेतन संशोधन का आधार होता है. इस बार सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बन गया है. कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग का 2.57 फिटमेंट फैक्टर वर्तमान महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए पर्याप्त नहीं है. वहीं, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने सुझाव दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की बजाय विभिन्न वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए ताकि वेतन असमानताओं को दूर किया जा सके.
महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60% तक पहुंच चुका है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का कहना है कि वर्षों से जमा हुई महंगाई का प्रभाव नए वेतन ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को नई वेतन संरचना में स्थानांतरित करते समय DA का लाभ समाप्त नहीं होना चाहिए.
पेंशन सुधार भी 8वें वेतन आयोग के सामने एक बड़ा विषय बनकर उभरा है. AINPSEF ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग दोहराई है. संगठन का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आय की निश्चितता होनी चाहिए और यह केवल बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में होता है. प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स समूहों और अन्य हितधारकों द्वारा प्रस्तुत मांगों का विस्तृत अध्ययन करेगा.