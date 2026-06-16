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8th Pay Commission: मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा खत्म, कर्मचारियों और पेंशनर्स ने रखीं ये बड़ी-बड़ी मांगे; पूरी डिटेल यहां

आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 15 जून ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि होगी और इसके बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा. आयोग ने यह भी कहा था कि हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए मेमोरेंडम स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:50 PM IST
8th Pay Commission: मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा खत्म, कर्मचारियों और पेंशनर्स ने रखीं ये बड़ी-बड़ी मांगे; पूरी डिटेल यहां
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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