Fitment Factor Demand: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा तेज हो गई है. ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) की तरफ से आयोग को अपना मेमोरेंडम सौंप द‍िया गया है. अपनी मांग में उन्‍होंने म‍िन‍िमम बेस‍िक सैलरी 72,000 रुपये महीने और अधिकतम 10 लाख रुपये करने की मांग की है. यह ड‍िमांड फिटमेंट फैक्टर 4.0 के बेस पर है. अगर इस ड‍िमांड को मान ल‍िया गया तो कर्मचारियों की सैलरी में चार गुने की बढ़ोतरी हो सकती है. बीपीएमएस (BPMS) की तरफ से आठवें वेतन आयोग को सौंपी गई अपनी मांग में एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने और फैम‍िली यून‍िट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात कही गई है.

बीपीएमएस ने क्या-क्या मांगा?

बीपीएमएस (BPMS) नेशनल काउंसिल ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) का मेंबर है. उसकी तरफ से 8वें वेतन आयोग को अपना ड‍िटेल्‍ड मेमोरेंडम सौंपा गया. संगठन के वर्किंग प्रेसिडेंट मुकेश सिंह ने बताया कि उन्‍हें उम्मीद है क‍ि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय हमारी मांगों पर व‍िचार करेगा. 7वें वेतन आयोग में एंट्री लेवल (पे लेवल-1) कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. BPMS की मांगों को माना गया तो न्यूनतम बेस‍िक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा लेवल-18 के तहत हायर बेस‍िस सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये महीने की मांग की गई है.

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म‍िन‍िमम सैलरी 72,000 रुपये क्‍यों मांगी?

बीपीएमएस (BPMS) ने अपनी कैलकुलेशन के ल‍िए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन म‍िन‍िस्‍ट्री (MoSPI) के पर कैप‍िटा नेट नेशनल इनकम का यूज क‍िया है. संगठन का दावा है कि 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 1,03,219 रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,92,774 रुपये हो गई. यानी करीब 86.76% की बढ़ोतरी हुई. इस बढ़ोतरी को 7वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी पर लागू करके BPMS ने कैलुकेशन की.

72,000 की ड‍िमांड क्‍यों?

बीपीएमएस (BPMS) का कहना है कि कैलकुलेशन के बेस पर 88,524 रुपये होते हैं. लेकिन सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए इंटरनल रुख अपनाया गया. यद‍ि सैलरी ज्यादा बढ़ाई गई तो पेंशन, भत्तों और राज्य सरकारों के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर पर भी असर पड़ेगा. रेवेन्‍यू वृद्धि, फ‍िक्‍सल डेफ‍िस‍िट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर और रक्षा जैसे अन्य खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी है. इसलिए पूरे आंकड़े के बजाय 72,000 रुपये महीने का लेवल न्‍यायसंगत है.

फिटमेंट फैक्टर 4.0 की ड‍िमांड

न्यूनतम सैलरी में चार गुना बढ़ोतरी की मांग के साथ बीपीएमएस (BPMS) ने फिटमेंट फैक्टर 4.0 भी मांगा है. संगठन की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि इसमें 1.58 का हिस्सा DA न्यूट्रलाइजेशन का है. बाकी हिस्सा असल बढ़ोतरी है, जो कर्मचारियों को सम्मानजनक लाइफ लेवल देने के ल‍िए जरूरी है. पिछले वेतन आयोग के स‍िद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह फैक्टर उचित है. इसके अलावा एनुअल 3% इंक्रीमेंट से बढ़ाकर 6% करने की भी मांग की जा रही है.

अब क्या होगा?

आठवें वेतन आयोग अभी परामर्श चल रहा है. कर्मचारी संगठनों के मेमोरेंडम जमा करने की आख‍िरी तारीख 30 अप्रैल 2026 है. आयोग को रिपोर्ट सौंपने के ल‍िए 18 महीने का समय द‍िया गया है और रिपोर्ट 2027 में आने की उम्मीद है. आयोग की स‍िफार‍िश को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जा सकता है. एरियर भी मिलने की उम्‍मीद है. केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांगें काफी चर्चा में हैं. यद‍ि आयोग ने इसमें से क‍िसी को भी माना तो सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ी छलांग लग सकती है.