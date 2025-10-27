8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन! कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार के ऐलान के लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अभी तक गठित नहीं किया गया है. अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इसकी गठन अधिसूचना (notification) जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है. केंद्र सरकार ने भी संकेत दिया है कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार अगले महीने तक इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है.

केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत DA और DR बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का DA 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव क‍िया जाएगा.

यह भी पढ़ें : 63 की उम्र में इस महिला ने खड़ी की 2500000000 रुपये की कंपनी, जानिए कैसे हुआ ये कमाल

Add Zee News as a Preferred Source

2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग!

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. अगर आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

सरकारी न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को सहूल‍ियत होगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.