Advertisement
trendingNow12976945
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन! कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

केंद्र सरकार ने भी संकेत दिया है कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार अगले महीने तक इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन! कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार के ऐलान के लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अभी तक गठित नहीं किया गया है. अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इसकी गठन अधिसूचना (notification) जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है. केंद्र सरकार ने भी संकेत दिया है कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार अगले महीने तक इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है.

केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत DA और DR बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का DA 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव क‍िया जाएगा.

यह भी पढ़ें : 63 की उम्र में इस महिला ने खड़ी की 2500000000 रुपये की कंपनी, जानिए कैसे हुआ ये कमाल

Add Zee News as a Preferred Source

2027 तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग!

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. अगर आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

सरकारी न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. अगर आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को सहूल‍ियत होगी. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान