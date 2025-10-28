Advertisement
trendingNow12979092
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: 25 हजार वाले को म‍िलेंगे 73000! 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, क्‍या है कैलकुलेशन

8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए प‍िछले द‍िनों 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. आठवें वेतन आयोग के तहत जरूरी टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी म‍िलने पर आने वाले द‍िनों में क‍िसे क्‍या फायदा होगा? आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: 25 हजार वाले को म‍िलेंगे 73000! 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, क्‍या है कैलकुलेशन

8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी न‍ियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. आयोग की तरफ से की जाने वाली स‍िफार‍िश लागू होने से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. वेतन आयोग से जुड़े न‍ियम और शर्तों को अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ लंबी बातचीत के आधार पर तय क‍िया गया है. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी.

आठवें वेतन आयोग के तहत आगे बढ़ा एक कदम

न‍ियम और शर्तें जारी होने के बाद आठवें वेतन आयोग के तहत काम एक कदम आगे बढ़ गया है. सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को लेकर ऐलान क‍िया था. कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत डीए और डीआर बढ़ाया गया है. सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए अब 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. अब जब आठवें वेतन आयोग के तहत जरूरी टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी म‍िल गई है, तो इसकी आगे की प्रक्र‍िया पर काम क‍िया जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी 2014 में बना था सातवां वेतन आयोग
प‍िछले वेतन आयोग की घोषणा, गठन और लागू होने का अनुभव पर गौर करें तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लगता है. र‍िपोर्ट सौंपने के बाद सरकार की जांच में 3 से 9 महीने का समय लगता है. सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

1 जनवरी 2026 से लागू होगा क्‍या नया वेतन आयोग?
न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. यद‍ि आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों  कर्मचार‍ियों को सहूल‍ियत होगी. आयोग अलग-अलग पक्ष से बात करके अपनी सिफारिशों पर काम करेगा. इसके बाद सरकार की तरफ से इसे मंजूर क‍िया जाएगा. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.

क‍िस ह‍िसाब से बढ़ेगी सैलरी?
आठवें वेतन आयोग के तहत फ‍िटमेंट फैक्‍टर क‍ितना होगा, इसको लेकर कर्मचार‍ियों के बीच उत्‍सुकता है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर के बेस पर ही यह तय हो सकेगा क‍ि कर्मचार‍ियों की पेंशन और सैलरी पर क्‍या असर पड़ेगा. पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार केंद्र की तरफ से 1.92 से लेकर 2.08 तक के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जा सकती है. वहीं, नेशनल काउंस‍िल JCM के सेक्रेटरी श‍िव गोपाल म‍िश्रा और कर्मचारियों की एसोसिएशन ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है. आइए देखते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर क‍िसकी सैलरी में क‍ितना इजाफा होगा? टेबल से जानिए-

फ‍िटमेंट फैक्‍टर पद का नाम मौजूदा सैलरी नई संभाव‍ित सैलरी सैलरी में अंतर
2.86 चपरासी और अटेंडेंट 18,000 रुपये 51,480 रुपये 33,480 रुपये
2.86 लोअर ड‍िवीजन क्‍लर्क 19,900 रुपये 56,914 रुपये 37,014 रुपये
2.86 कांस्‍टेबल / कुशल कर्मचार‍ियों 21,700 रुपये 62,062 रुपये 40,362 रुपये
2.86 स्‍टेनोग्राफर / जून‍ियर क्‍लर्क 25,500 रुपये 72,930 रुपये 47,430 रुपये

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह एक अनुमान जताया गया है, हाथ में आने वाली सैलरी का आंकड़ा इससे अलग हो सकता है.)

क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर
सातवें वेतन आयोग का की समय सीमा द‍िसंबर 2025 में पूरी हो रही है और आठवां वेतन आयोग की सिफार‍िश जुलाई 2027 में सामने आने की उम्‍मीद है. ऐसे में कर्मचार‍ियों की मांग है क‍ि उन्‍हें जनवरी 2026 से जून 2027 तक 18 महीने का एर‍ियर द‍िया जाए. अगर फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 रहा तो कर्मचार‍ियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और कर्मचार‍ियों को मोटा एर‍ियर म‍िलेगा. फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86  के ह‍िसाब से चपरासी और अटेंडेंट की सैलरी 33,480 रुपये बढ़ जाएगी. इस तरह 18 महीने का एर‍ियर (33,480x18) 6,02,640 रुपये होगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commissionSalary Hike

Trending news

PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां