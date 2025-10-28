8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी न‍ियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. आयोग की तरफ से की जाने वाली स‍िफार‍िश लागू होने से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. वेतन आयोग से जुड़े न‍ियम और शर्तों को अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ लंबी बातचीत के आधार पर तय क‍िया गया है. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी.

आठवें वेतन आयोग के तहत आगे बढ़ा एक कदम

न‍ियम और शर्तें जारी होने के बाद आठवें वेतन आयोग के तहत काम एक कदम आगे बढ़ गया है. सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को लेकर ऐलान क‍िया था. कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत डीए और डीआर बढ़ाया गया है. सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए अब 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. अब जब आठवें वेतन आयोग के तहत जरूरी टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी म‍िल गई है, तो इसकी आगे की प्रक्र‍िया पर काम क‍िया जा सकेगा.

फरवरी 2014 में बना था सातवां वेतन आयोग

प‍िछले वेतन आयोग की घोषणा, गठन और लागू होने का अनुभव पर गौर करें तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लगता है. र‍िपोर्ट सौंपने के बाद सरकार की जांच में 3 से 9 महीने का समय लगता है. सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

1 जनवरी 2026 से लागू होगा क्‍या नया वेतन आयोग?

न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. यद‍ि आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों को सहूल‍ियत होगी. आयोग अलग-अलग पक्ष से बात करके अपनी सिफारिशों पर काम करेगा. इसके बाद सरकार की तरफ से इसे मंजूर क‍िया जाएगा. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.

क‍िस ह‍िसाब से बढ़ेगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के तहत फ‍िटमेंट फैक्‍टर क‍ितना होगा, इसको लेकर कर्मचार‍ियों के बीच उत्‍सुकता है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर के बेस पर ही यह तय हो सकेगा क‍ि कर्मचार‍ियों की पेंशन और सैलरी पर क्‍या असर पड़ेगा. पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार केंद्र की तरफ से 1.92 से लेकर 2.08 तक के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जा सकती है. वहीं, नेशनल काउंस‍िल JCM के सेक्रेटरी श‍िव गोपाल म‍िश्रा और कर्मचारियों की एसोसिएशन ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है. आइए देखते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर क‍िसकी सैलरी में क‍ितना इजाफा होगा? टेबल से जानिए-

फ‍िटमेंट फैक्‍टर पद का नाम मौजूदा सैलरी नई संभाव‍ित सैलरी सैलरी में अंतर 2.86 चपरासी और अटेंडेंट 18,000 रुपये 51,480 रुपये 33,480 रुपये 2.86 लोअर ड‍िवीजन क्‍लर्क 19,900 रुपये 56,914 रुपये 37,014 रुपये 2.86 कांस्‍टेबल / कुशल कर्मचार‍ियों 21,700 रुपये 62,062 रुपये 40,362 रुपये 2.86 स्‍टेनोग्राफर / जून‍ियर क्‍लर्क 25,500 रुपये 72,930 रुपये 47,430 रुपये

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह एक अनुमान जताया गया है, हाथ में आने वाली सैलरी का आंकड़ा इससे अलग हो सकता है.)

क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर

सातवें वेतन आयोग का की समय सीमा द‍िसंबर 2025 में पूरी हो रही है और आठवां वेतन आयोग की सिफार‍िश जुलाई 2027 में सामने आने की उम्‍मीद है. ऐसे में कर्मचार‍ियों की मांग है क‍ि उन्‍हें जनवरी 2026 से जून 2027 तक 18 महीने का एर‍ियर द‍िया जाए. अगर फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 रहा तो कर्मचार‍ियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और कर्मचार‍ियों को मोटा एर‍ियर म‍िलेगा. फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 के ह‍िसाब से चपरासी और अटेंडेंट की सैलरी 33,480 रुपये बढ़ जाएगी. इस तरह 18 महीने का एर‍ियर (33,480x18) 6,02,640 रुपये होगा.