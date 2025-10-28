Advertisement
8th Pay Commission: सरकार ने दी आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, 18 महीने में आएंगी सिफारिशें; कब से होगा लागू?

8th Pay Commission News: जनवरी, 2025 में कैबिनेट की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्‍तों और पेंशन बेन‍िफि‍ट की समीक्षा करना और बदलाव का सुझाव देना है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:08 PM IST
8th Pay Commission: सरकार ने दी आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, 18 महीने में आएंगी सिफारिशें; कब से होगा लागू?

8th Pay Commission Update: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के ल‍िए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की नियम-शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी गई है. इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा.

18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी स‍िफार‍िशें

कैबिनेट मीट‍िंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने बताया कि अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठन के साथ लंबी बातचीत के बाद नियम-शर्तें तय क‍ि ये गए हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर जमा करनी होंगी. आपको बता दें इस साल यानी जनवरी, 2025 में कैबिनेट की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी. इसका काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्‍तों और पेंशन बेन‍िफि‍ट की समीक्षा करना और बदलाव का सुझाव देना है.

हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
जुलाई में सरकार की तरफ से संसद को बताया गया क‍ि ड‍िफेंस और होम म‍िन‍िस्‍ट्री, कार्म‍िक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), राज्य सरकारों से सुझाव लिये गए हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया क‍ि नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर तब लागू होगा, जब आयोग की तरफ से सिफारिशें दी जाएंगी और सरकार उन्‍हें स्वीकार कर लेगी. आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है. सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं.

क्या उम्मीद करें?
अब जब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़े नियम-शर्तों (ToR) को मंजूरी दी गई है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जा सकता है. तब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता रहेगा, जो हर छह महीने में महंगाई दर के आधार पर बदलता है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस आयोग से बेहतर सैलरी और बेन‍िफ‍िट की उम्मीद है. सरकार की तरफ से उठाया जाने वाला यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है. 

