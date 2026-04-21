8th Pay Commission News: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र के लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के ल‍िए आने वाला समय बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की चर्चाओं के बीच कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का प‍िटारा खोल द‍िया है. नेशनल काउंसिल ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने हाल ही में वेतन आयोग को एक लेटर सौंपा है.

NC-JCM के प्रपोजल में बेसिक सैलरी बढ़ाने के साथ ही भत्तों में तीन गुना इजाफा करने की मांग की गई है. इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) के मर्जर को लेकर भी सुझाव द‍िया गया है. यदि इन मांगों को मान ल‍िया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे अहम ड‍िमांड डीए (DA) को बेस‍िक पे में मर्ज करने को लेकर है.

डीए बढ़कर 60% तक पहुंच गया

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए बढ़कर 60% तक पहुंच चुका है. लेकिन नए प्रस्ताव में कर्मचार‍ियों की तरफ से कहा गया है क‍ि जैसे ही डीए (DA) 25% की ल‍िमि‍ट को क्रॉस करे, उसे तुरंत बेसिक पे में मर्ज कर द‍िया जाना चाह‍िए. कर्मचार‍ियों का तर्क है कि सरकारी दर और बाजार के र‍ियल प्राइस में 25% तक का अंतर होता है. इस कारण कैलकुलेशन हमेशा मार्केट प्राइस के आधार पर होनी चाह‍िए. डीए (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने का सीधा सा मतलब यही है क‍ि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट और अन्य भत्तों का बेस स्थायी रूप से बढ़ जाएगा. इससे उनकी टेक-होम सैलरी में भी इजाफा होगा.

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डीए के कैलकुलेशन में बदलाव की मांग

संगठनों की तरफ से कहा गया क‍ि केवल डीए बढ़ाना ही काफी नहीं है, संगठनों ने इसके कैलकुलेशन के तरीके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर भी सवाल उठाए हैं. ज्ञापन में कहा गया क‍ि मौजूदा इंडेक्स कर्मचारियों के असर खर्च के पैटर्न को सही ढंग से शो नहीं करता. अभी डीए हाइक की कैलकुलेशन 12 महीने के एवरेज के बेस पर होती है, जिससे महंगाई का असली असर कर्मचारियों तक पहुंचने में देरी होती है. प्रपोजल द‍िया गया क‍ि इसे घटाकर छह महीने का एवरेज क‍िया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके. यह भी सुझाव दिया गया कि महंगाई की कैलकुलेशन सरकारी कंट्रोल दरों की बजाय ओपन मार्केट प्राइस के आधार पर की जाए.

घर के किराये में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव

घर के क‍िराये में लगातार इजाफे को देखते हुए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बड़े बदलाव की मांग की गई है. नए प्रपोजल के अनुसार 'X' कैटेगरी के शहरों (50 लाख से ज्‍यादा आबादी) में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए (HRA) को बेसिक पे का 40% करने का सुझाव दिया गया. 'Y' कैटेगरी के शहरों के लि‍ए 35% और 'Z' कैटेगरी वाले शहरों के लि‍ए इसे 30% करने की मांग की गई है. यह भी मांग की गई क‍ि पेंशनर्स को भी HRA का फायदा द‍िया जाए.

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भत्तों में तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद

वेतन आयोग को सौंपी गई च‍िट्ठी में कई अन्य भत्तों में भी आज की महंगाई के ह‍िसाब से बदलाव करने की मांग की गई है. कर्मचारी संगठनों ने कहा क‍ि अलग-अलग कैटेगरी के भत्तों में तीन गुना तक बढ़ोतरी की जाए. उनका कहना है क‍ि मौजूदा सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई भत्ते आज के दौर के ह‍िसाब से नहीं हैं और वे कर्मचारियों की मौजूदा जरूरतों को पूरा नहीं करते. कर्मचार‍ियों की तरफ से कहा गया क‍ि यदि आठवां वेतन आयोग इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर 50 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्‍यादा पेंशनर्स को मिलेगा.