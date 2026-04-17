Salary Hike Proposal: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो खबर आपके काम की है. जी हां, लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के लि‍ए नई उम्मीद जगी है. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJM) ने आठवें वेतन आयोग केल‍िए बड़ा प्रस्ताव दिया है. इसमें ग्रुप सी वालों की म‍िन‍िमम बेस‍िक पे 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 रखने की ड‍िमांड की गई है. इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और उस समय म‍िन‍िमम बेस‍िक पे 18,000 रुपये थी.

एनसीजेएम (NCJM) का यह महज एक नॉर्मल ड‍िमांड नहीं है. एनसीजेएम ने इसे एक ड‍िटेल्‍ड कैलकुलेशन शीट के बेस पर तैयार क‍िया है. इसमें फैम‍िली की रोजमर्रा की जरूरत का ध्यान रखा गया है. आइए समझते हैं यद‍ि सरकार ने इस मांग को मान ल‍िया तो इससे कर्मचारियों को क‍ितना फायदा हो सकता है?

8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी?

पिछले 10 साल के दौरान देश में महंगाई काफी बढ़ गई है. खानपीन, किराया, दवा, बच्चों की फीस और बिजली-पानी जैसे बेस‍िक खर्च पहले से काफी बढ़ गए हैं. आज को खर्चे पुरानी सैलरी के आधार पर पूरे नहीं हो पा रहे. कर्मचारियों की परचेज‍िंग पावर बनी रहे, इसके ल‍िए सैलरी में बदलाव करना जरूरी है. आमतौर पर हर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में क‍िया जाता है. इसके जर‍िये केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनरर्स के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर की समीक्षा की जाती है.

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आर्थिक हालात के हिसाब से दी सिफारिशें

आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन क‍िया जाता है. इस आयोग के जर‍िये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर की समीक्षा की जाती है. मौजूदा आर्थिक हालात के हिसाब से नई सिफारिशें देता है. एनसीजेएम, कर्मचारी यूनियन और पेंशनर लंबे समय से निष्पक्ष और मॉर्डन सैलरी स्‍ट्रक्‍चर की ड‍िमांड कर रहे हैं. सैलरी में बदलाव करने से अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों के बीच समानता बनी रहती है. इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी में सुधार होता है.

69,000 की बेस‍िक सैलरी को कैसे तय क‍िया?

एनसीजेएम (NCJM) टीम ने वैज्ञानिक तरीके से सैलरी को कैलकुलेट क‍िया है. उन्होंने एक फैम‍िली (पति, पत्‍नी और तीन बच्‍चों) के मंथली खर्च का पूरा ब्योरा तैयार किया. सभी खर्च को जोड़कर एवरेज मंथली सैलरी की जरूरत निकाली गई. इसी बेस पर न्‍यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये रखने का सुझाव दिया गया है. इसमें न‍िम्‍नल‍िख‍ित चीजें शाम‍िल हैं-

बेस‍िक खाना-पीना

कपड़े

घर का किराया

बिजली, पानी, गैस आद‍ि के यूटिलिटी बिल

एजुकेशन

हेल्‍थ

एंटरटेनमेंट और

मॉर्डन जरूरतें जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि.

फिटमेंट फैक्टर 3.83 का मतलब

फिटमेंट फैक्टर 3.83 एक मल्‍टीप्‍लायर है, जो पुरानी सैलरी को नए वेतन में बदलने के लिए यूज होता है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह 2.57 था. अब एनसीजेएम ने इसे 3.83 करने का प्रपोजल रखा है. यानी यद‍ि किसी कर्मचारी का पुराना बेसिक पे 18,000 रुपये है तो नई बेस‍िक पे 18,000 × 3.83 = 69,000 रुपये के करीब हो गया. इसे महंगाई, लाइफस्‍टाइल, स्‍क‍िल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के खर्च को ध्यान में रखकर तय किया गया है. सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव हर 10 साल में होता है, इसलिए यह बढ़ोतरी ज्यादा होनी चाहिए.

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कर्मचारियों के लिए क्या है मतलब?

यद‍ि इस प्रपोजल को मंजूर क‍िया गया तो निचले पे बैंड वाले कर्मचारियों को अच्छा हाइक म‍िलेगा. कहा जा रहा है क‍ि इस बदलाव से कर्मचारियों और पेंशनर्स की इकोनॉम‍िक कंडीशन मजबूत होगी. यह अभी कर्मचारी पक्ष का प्रस्ताव है. इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी क‍िसी प्रकार की आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं की गई है.