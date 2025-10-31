8th Pay Commission: ₹25,000 की पेंशन बढ़कर ₹50,000! 8वें वेतन आयोग से मिलेगी बड़ी राहत

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होता है, तो पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पेंशन राशि लगभग दोगुनी हो जाएगी. वर्तमान में अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन ₹25,000 प्रति माह है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर ₹50,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है.

जानकारों के मुताबिक, फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 3.68 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव हो सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा का सभी को बेसब्री से इंतजार है. अगर ये लागू होता है, तो लाखों पेंशनर्स की जेब में राहत की मुस्कान लौट आएगी.

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (TOR) को मंजूरी दे दी है और आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा दी है. इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजन देसाई कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ज्यादातर केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) के तहत आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है. जब नया वेतन आयोग (Pay Commission) लागू होता है, तो पुराने बेसिक पे पर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लगाया जाता है, जिससे नया वेतन तय किया जाता है. पेंशनर्स की नॉशनल पे (Notional Pay) भी इसी तरह से तय होती है और उनकी बेसिक पेंशन = नॉशनल पे का 50% होती है.

यह भी पढ़ें : मार्क जकरबर्ग ने गंवाएं ₹25,88,50,70,00,000, मेटा के शेयर में आई 11% की गिरावट

उदाहरण से समझिए

पुराना बेसिक पे: ₹40,000

पेंशन (पुराने बेसिक पे का 50%): ₹20,000

नया बेसिक पे = पुराना बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर:

₹40,000 × 2.57 = ₹1,02,800

पेंशन = ₹1,02,800 × 50% = ₹51,400

फिटमेंट फैक्टर 3.0 पर:

₹40,000 × 3.0 = ₹1,20,000

पेंशन = ₹1,20,000 × 50% = ₹60,000

फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर:

₹40,000 × 3.68 = ₹1,47,200

पेंशन = ₹1,47,200 × 50% = ₹73,600

₹25,000 की पेंशन कैसे बढ़कर ₹50,000 हो सकती है?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 रखा गया, तो पेंशन दोगुनी हो जाएगी.

₹25,000 × 2.0 = ₹50,000 यानि, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 होने पर ₹25,000 की बेसिक पेंशन बढ़कर ₹50,000 तक पहुंच सकती है.