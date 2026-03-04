Advertisement
8th Pay Commission: मेडिकल भत्ते में होगा बड़ा इजाफा! अलाउंस में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 1,000 से सीधे 20,000 रुपये तक करने की सिफारिश

अभी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये प्रति माह है. लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि नॉन-CGHS क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह किया जाए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 09:05 AM IST
8th Pay Commission:  8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज होने के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) में बड़ी बढ़ोतरी का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के दायरे से बाहर रहने वाले क्षेत्रों में रहते हैं. वर्तमान में यानी अभी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये प्रति माह है. लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया है. इस डिमांड को 8वें वेतन आयोग के लिए तैयार की जा रही व्यापक सिफारिशों में शामिल किया गया है.

मौजूदा भत्ता बेहद कम है

यूनियनों का कहना है कि मौजूदा भत्ता बढ़ती हेल्थ सर्विस की लागत को देखते हुए बेहद कम है. हाल के वर्षों में मेडिकल महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिससे खासकर ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी, जहां CGHS की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. बुनियादी इलाज का खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं. उनका तर्क है कि मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी से उन्हें जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी. ये प्रस्ताव कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठकों के दौरान सामने आया, जहां नए वेतन आयोग के लिए एक संयुक्त मांग पत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स) तैयार किया जा रहा है.

मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में संशोधन, वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट लाभों में सुधार और अवकाश व यात्रा भत्तों में बदलाव जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं.

कर्मचारियों को क्या है उम्मीद?

8वां वेतन आयोग लगभग एक करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन फ्रेमवर्क और सुविधाओं की समीक्षा करने की उम्मीद है. हालांकि ये सभी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं और अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, फिर भी कर्मचारी उम्मीद में हैं कि आयोग वेतन, पेंशन और स्वास्थ्य सहायता से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेगा. फिलहाल सबकी नजर आयोग की सिफारिशों और सरकार की प्रतिक्रिया पर है, जो यह तय करेगी कि 20,000 रुपये मासिक मेडिकल अलाउंस जैसी मांगें हकीकत बनती हैं या नहीं.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये सिफारिशें कब से लागू की जाएंगी. केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है. इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा.

