8th Pay Commission Update: इन कर्मचारियों को मिल सकता है ₹10 लाख एरियर, जानें पूरा गणित

8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है. अगर 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए प्रमुख प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं और इन्हें पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को मोटा एरियर मिल सकता है.

एरियर की चर्चा क्यों तेज हुई?

इस चर्चा के केंद्र में नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड की सिफारिश है. इसने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रस्ताव पहले की उम्मीदों से काफी ज्यादा है. तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि इस बार करीब 2.0 फिटमेंट फैक्टर की अटकलें लगाई जा रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो मुख्य मल्टीप्लायर होता है, इसके जरिए बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है. जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी. अगर 3.833 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 तक पहुंच सकती है.

₹10 लाख से ज्यादा एरियर कैसे मिलेगा?

एरियर मिलने की संभावना लागू होने की टाइमलाइन पर निर्भर करती है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था. इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया और इसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया. यानी आयोग मई 2027 तक अपनी सिफारिशें दे सकता है. आमतौर पर रिपोर्ट जमा होने और लागू होने के बीच 3 से 9 महीने का समय लगता है. ऐसे में सितंबर 2027 तक इसे लागू किए जाने की संभावना है. अगर इसे 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है, जैसा पहले होता आया है, तो कर्मचारियों को करीब 20 महीने का एरियर मिल सकता है.

अलग-अलग पे लेवल पर संभावित एरियर?

NC-JCM के 3.833 फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव के आधार पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेवल 5 तक अनुमानित एरियर इस प्रकार हो सकता है:

लेवल 1: बेसिक पे ₹18,000 से ₹69,000, अंतर ₹51,000। 20 महीने का एरियर: ₹10,20,000

लेवल 2: बेसिक पे ₹19,900 से ₹76,277, अंतर ₹56,377। एरियर: ₹11,27,540

लेवल 3: बेसिक पे ₹21,700 से ₹83,176, अंतर ₹61,476। एरियर: ₹12,29,520

लेवल 4: बेसिक पे ₹25,500 से ₹97,742, अंतर ₹72,242। एरियर: ₹14,44,840

Level 5: बेसिक पे ₹29,200 से ₹1,11,924, अंतर ₹82,724। एरियर: ₹16,54,480

इन आंकड़ों से साफ है कि निचले वेतन स्तर के कर्मचारियों को भी लाखों रुपये का फायदा हो सकता है.

किन बातों पर अभी संशय है?

हालांकि ये आंकड़े अभी सिर्फ प्रस्ताव और संभावनाओं पर आधारित हैं. 3.833 फिटमेंट फैक्टर अभी केवल NC-JCM की सिफारिश है. इसे वेतन आयोग या सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है. अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी. 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात भी अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं है.

आगे क्या होगा?

फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें कर्मचारी संगठनों जैसे NC-JCM की सिफारिशें भी शामिल हैं. आयोग रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा.