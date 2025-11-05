8th Pay Commission: आठवें वेतन में कैसे तय होगा इंक्रीमेंट? जानें कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी अहम जानकारी साझा की. सरकार ने आयोग के बाकी दो सदस्यों के नाम घोषित कर दिए हैं और बताया है कि ये आयोग कैसे काम करेगा. नए वेतन आयोग का मकसद सरकारी नौकरियों को अधिक आकर्षक बनाना और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को मुख्य आधार बनाना है.

जरूरी बदलाव की सिफारिश

आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलाव की सिफारिश करेगा, ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो सके जो मेहनती और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करे.वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक, आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और यहीं से इसका सारा कामकाज होगा.

ये आयोग केंद्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा. इसे अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी. जरूरत पड़ने पर आयोग किसी विशेष मुद्दे पर अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकेगा. सरकार ने कहा है कि आयोग अपने काम के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की मदद ले सकता है और सभी मंत्रालयों को जरूरी दस्तावेज और जानकारी मुहैया करानी होगी.

समीक्षा करेगा आयोग

आयोग सभी भत्तों और बोनस योजनाओं की समीक्षा करेगा और गैर जरूरी भत्तों को खत्म करने की सिफारिश कर सकता है. साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी नियमों की भी समीक्षा होगी। पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के लिए भी पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ी सिफारिशें दी जाएंगी. इस मुद्दे से जुड़े जानकारों का अनुमान है कि अगर आयोग पिछले वेतन आयोगों की तरह फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करता है, तो वेतन और पेंशन में काफी इजाफा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी की 25,000 रुपये की पेंशन बढ़कर 50,000 रुपये तक हो सकती है.