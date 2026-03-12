8th Pay Commission Latest News: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार का कोई सदस्‍य केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब एक्‍ट‍िव हो गया है और कर्मचारियों, पेंशनर्स व अलग-अलग संगठनों से सुझाव मांगने की प्रक्र‍िया शुरू हो गई है. इस आयोग के जर‍िये वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव हो सकते हैं. इन बदलावों का सीधा असर 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा. आयोग की तरफ से इसके ल‍िए ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर द‍िया गया है, यहां आप 30 अप्रैल 2026 तक अपनी राय दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं.

आयोग ने सभी से मांगे सुझाव

आठवें वेतन आयोग ने सभी कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स से ज्ञापन और सुझाव मंगाए हैं. इसमें केंद्र सरकार के इंडस्‍ट्र‍ियल और नॉन- इंडस्‍ट्र‍ियल कर्मचारी, ऑल इंड‍िया सर्व‍िस के अधिकारी, रक्षा बलों के जवान, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, भारतीय लेखा-परीक्षा विभाग, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाईकोर्ट के अधिकारी-कर्मचारी, संसद के अधिनियमों से बने रेग्‍युलेटर निकायों के मेंबर (आरबीआई को छोड़कर), पेंशनर्स और उनके संगठन, साथ ही अलग-अलग मंत्रालय-विभाग शामिल हैं. आयोग की तरफ से कहा गया क‍ि इन सुझावों के जर‍िये कर्मचारियों की समस्या और उम्‍मीद को समझने में मदद म‍िलेगी. इससे स‍िफार‍िशों को बेहतर तरीके से तैयार क‍िया जा सकेगा.

ऑनलाइन जमा कर सकेंगे अपने सजेशन

अपने सजेशन देने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है. कर्मचारी ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट 8cpc.gov.in या innovateindia.mygov.in पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं. इसके लिए MyGov अकाउंट में लॉगइन करना होगा, ज‍िसमें ईमेल या मोबाइल नंबर से ओटीपी या पासवर्ड का यूज क‍िया जा सकता है. पोर्टल 5 मार्च 2026 को ओपन हो गया है और 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा. आयोग की तरु से साफ कहा गया है क‍ि कागजी आवेदन, ईमेल या पीडीएफ अटैचमेंट को नहीं माना जाएगा. केवल पोर्टल के जरिये ही सजेशन को स्‍वीकार क‍िया जाएगा.

चार कैटेगरी में जमा कर सकेंगे मांग

पोर्टल पर चार कैटेगरी बनाई गई हैं, ताकि सही तरीके से सजेशन आएं. पहली कैटेगरी कर्मचारी, पेंशनर या व्यक्ति के लिए है. दूसरी कर्मचारी यूनियन या पेंशनर एसोसिएशन के लिए, जहां ग्रुप की मांगें रखी जा सकती हैं. तीसरी मंत्रालय, विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के लिए जिसे नामित नोडल अधिकारी सरकारी ईमेल से जमा करेंगे. चौथी न्यायिक अधिकारियों और संघ राज्य क्षेत्रों के कोर्ट कर्मचारियों के लिए है. आयोग का कहना है क‍ि जरूरत पड़ने पर ये सुझाव संबंधित मंत्रालयों से शेयर क‍िये जा सकते हैं.

क्यों जरूरी है आठवां वेतन आयोग

यह आयोग देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर, भत्ते और पेंशन तय करेगा. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह 10 साल बाद आया है. इसकी सिफारिशें लागू होने के बाद लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. उम्मीद की जा रही है क‍ि आयोग की सिफार‍िशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकती हैं. हालांक‍ि इनको लागू 1 जनवरी 2026 से क‍िये जाने की उम्‍मीद है.

यून‍ियनों ने रखीं कुल 12 मांगें

कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने अपनी-अपनी मांगे रखना शुरू कर द‍िया है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं. इसमें सबसे जरूरी फिटमेंट फैक्टर का 3.0 होना है, जिससे सैलरी में भारी उछाल आएगा. यूनियन ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खत्म कर ओल्‍ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने की मांग की है. मौजूदा 3% की जगह सालाना इंक्रीमेंट कम से कम 6% करने की भी मांग है. इसके अलावा DA कैलकुलेशन फॉर्मूला बदलने, सैलरी कैलकुलेशन के लिए परिवार की यून‍िट 3 से बढ़ाकर 5 मेंबर (माता-पिता सहित) करने की मांग है.