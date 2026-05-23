8th Pay Commission: 3.8 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो ₹18,000 से सीधे ₹68,400 तक पहुंच सकती है सैलरी; कर्मचारियों की बढ़ीं उम्मीदें

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर लगातार अलग-अलग शेयर होल्डर के साथ चर्चा कर रहा है. अब तक कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने आयोग को अपने सुझाव सौंपे हैं. इन सुझावों में मुख्य रूप से वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन सुधारों पर जोर दिया गया है. आयोग फिलहाल सभी सुझावों की समीक्षा कर रहा है और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा.

हालांकि, इससे पहले सबसे ज्यादा चर्चा ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर हो रही है. फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गणितीय गुणांक होता है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है. कई कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 3.8 रखा जाए ताकि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखा जा सके.

क्या होगा 3.8 फिटमेंट फैक्टर का असर?

6वें वेतन आयोग में एंट्री लेवल बेसिक सैलरी ₹7,000 थी. इसके बाद 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया. इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹18,000 हो गई है. अब अगर 8वें वेतन आयोग में 3.8 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो एंट्री लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इस प्रकार होगी:

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₹18,000 × 3.8 = ₹68,400

यानी शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹68,400 तक पहुंच सकती है. वहीं उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सैलरी उनके पे-ग्रेड के अनुसार और अधिक बढ़ेगी.

अब तक कितने वेतन आयोग बने?

भारत में अब तक कुल सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था. इसके बाद लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता रहा है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी अंतिम सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर समेत कई अहम मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगा.

पहले कितनी बढ़ी थी न्यूनतम सैलरी?

1वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹55

2वें वेतन आयोग में: ₹80

3वें वेतन आयोग में: ₹185

4वें वेतन आयोग में: ₹750

5वें वेतन आयोग में: ₹2,550

6वें वेतन आयोग में: ₹7,000 (1.86 फिटमेंट फैक्टर)

7वें वेतन आयोग में: ₹18,000 (2.57 फिटमेंट फैक्टर)

अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी है. खासकर इस बात पर कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाता है.