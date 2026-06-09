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8th Pay Commission: रेलवे पेंशनर्स ने की 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की डिमांड, महंगाई के हिसाब से हो पेंशन में बढ़ोतरी

RSCWS ने 8वें वेतन आयोग से बेसिक पे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की मांग की है. संगठन का कहना है कि बेसिक पे का सीधा असर पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर पड़ता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:47 PM IST
8th Pay Commission: रेलवे पेंशनर्स ने की 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की डिमांड, महंगाई के हिसाब से हो पेंशन में बढ़ोतरी
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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