8th Pay Commission: रेलवे पेंशनर्स ने की 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की डिमांड, महंगाई के हिसाब से हो पेंशन में बढ़ोतरी

8th Pay Commission : रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपते हुए वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, परफॉरमेंस और रिटायरमेंट के फायदों में व्यापक सुधार की मांग की है.
संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई, वेतन संरचना में बदलाव और पेंशन समानता से जुड़े मुद्दों को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत लागू मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी हो गई है.
RSCWS ने 8वें वेतन आयोग से बेसिक पे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की मांग की है. संगठन का कहना है कि बेसिक पे का सीधा असर पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर पड़ता है. संगठन ने 1 जनवरी 2026 तक की महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन में संशोधन करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही एनुअल इन्क्रीमेंट की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग भी की गई है।
रेलवे पेंशनर्स संगठन ने पे मैट्रिक्स में मौजूद विसंगतियों और विभिन्न स्तरों पर वेतन कम्प्रेशन की समस्या को दूर करने की मांग की है. संगठन का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे कर्मचारियों की आय में वास्तविक और सार्थक बढ़ोतरी हो. इसके साथ ही संगठन ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन में होने वाले किसी भी संशोधन के साथ पेंशन में भी समानुपातिक संशोधन किया जाना चाहिए. RSCWS ने नागरिक पेंशनभोगियों के लिए भी 'वन रैंक, वन पेंशन' जैसी व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है, ताकि समान पद और समान सेवा अवधि वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान पेंशन मिल सके.
RSCWS का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों की पर्चेजिंग पावर को प्रभावित किया है. संगठन के अनुसार वर्तमान वेतन संरचना में बेसिक पे की तुलना में भत्तों और महंगाई भत्ते (DA) पर अधिक जोर दिया गया है. संगठन ने यह भी कहा कि पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच अक्सर पेंशन में असमानता पैदा हो जाती है, क्योंकि पेंशन संशोधन हमेशा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन संशोधन के अनुरूप नहीं होता. इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं के बीच बढ़ते अंतर पर भी चिंता जताई गई है. रेलवे पेंशनर्स संगठन ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई बदलावों की मांग की है. संगठन के अनुसार ग्रेच्युटी (DCRG) की अधिकतम सीमा की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई के अनुरूप लाभ मिल सकें.
संगठन ने पेंशन प्रणाली में अधिक सुरक्षा उपाय लागू करने, लीव एनकैशमेंट की सीमा को महंगाई और वेतन संशोधन के अनुरूप बढ़ाने तथा पेंशन कम्यूटेशन बहाली अवधि को मौजूदा 15 वर्ष से घटाकर 10-12 वर्ष करने की मांग की है.