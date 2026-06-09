8th Pay Commission: रेलवे पेंशनर्स ने की 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की डिमांड, महंगाई के हिसाब से हो पेंशन में बढ़ोतरी

RSCWS का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों की पर्चेजिंग पावर को प्रभावित किया है. संगठन के अनुसार वर्तमान वेतन संरचना में बेसिक पे की तुलना में भत्तों और महंगाई भत्ते (DA) पर अधिक जोर दिया गया है. संगठन ने यह भी कहा कि पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच अक्सर पेंशन में असमानता पैदा हो जाती है, क्योंकि पेंशन संशोधन हमेशा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन संशोधन के अनुरूप नहीं होता. इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं के बीच बढ़ते अंतर पर भी चिंता जताई गई है. रेलवे पेंशनर्स संगठन ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई बदलावों की मांग की है. संगठन के अनुसार ग्रेच्युटी (DCRG) की अधिकतम सीमा की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई के अनुरूप लाभ मिल सकें.