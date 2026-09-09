8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन की मांग, REWA ने ToR में बदलाव की उठाई आवाज

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग ने 7 और 8 सितंबर को चेन्नई का दौरा किया था, ITC ग्रैंड चोला में कई बैठकें आयोजित की गई थीं. इन बैठकों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसी बीच प्रमुख पेंशनर संगठन रिटायर्ड एम्प्लॉयीज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) में संशोधन की मांग की है. संगठन चाहता है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.
REWA ने 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को भी आयोग की पेंशन संशोधन संबंधी सिफारिशों के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.
REWA ने कहा कि करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बीच इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 8वां वेतन आयोग उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा या नहीं. संगठन के मुताबिक, इस चिंता की मुख्य वजह 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की धारा 2(e) है. इसमें कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन की व्यवस्था की समीक्षा की बात कही गई है. इसमें NPS, UPS और NPS से बाहर की पेंशन भी शामिल है.
हालांकि, REWA का कहना है कि इस प्रावधान में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. इसी वजह से पेंशनर्स के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी पेंशन को भी 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित किया जाएगा.
REWA ने अपनी मांग के समर्थन में पिछले वेतन आयोगों के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स का भी हवाला दिया है. संगठन के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के ToR में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का स्पष्ट उल्लेख था और इसमें रिटायरमेंट से पहले की पेंशन के संशोधन की बात भी शामिल थी. इसी तरह, 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के ToR में भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का उल्लेख किया गया था.
REWA ने बताया कि वह पहले भी इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री और वित्त सचिव से संपर्क कर चुका है और पेंशन संशोधन को लेकर स्पष्टता मांगी थी. हालांकि, संगठन का दावा है कि अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब जारी नहीं किया गया है. REWA के मुताबिक, इस अनिश्चितता के कारण पेंशनर्स और उनके संगठनों के बीच लगातार चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
अब REWA ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स में स्पष्ट संशोधन करने की मांग की है. संगठन चाहता है कि ToR में साफ तौर पर लिखा जाए कि आयोग 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन की सिफारिश करेगा. संगठन ने ये भी मांग की है कि जब तक ToR में औपचारिक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक सरकार इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण या प्रेस नोट जारी करे, ताकि पेंशनर्स के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सके.