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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन की मांग, REWA ने ToR में बदलाव की उठाई आवाज

पेंशनर्स के संगठन रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) में संशोधन करने की मांग की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 09, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:59 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन की मांग, REWA ने ToR में बदलाव की उठाई आवाज
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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