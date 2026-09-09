8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन की मांग, REWA ने ToR में बदलाव की उठाई आवाज

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग ने 7 और 8 सितंबर को चेन्नई का दौरा किया था, ITC ग्रैंड चोला में कई बैठकें आयोजित की गई थीं. इन बैठकों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसी बीच प्रमुख पेंशनर संगठन रिटायर्ड एम्प्लॉयीज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) में संशोधन की मांग की है. संगठन चाहता है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.