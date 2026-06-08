Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /8th Pay Commission: 14 लाख या 5 लाख? आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर

8th Pay Commission: 14 लाख या 5 लाख? आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर

Fitment Factor Calculator: आठवें वेतन आयोग के तहत फ‍िटमेंट फैक्‍टर क्‍या होगा? इसके आधार पर ही यह तय होगा क‍ि आने वाले द‍िनों में कर्मचार‍ियों को क‍ितना एर‍ियर म‍िलेगा? आइए देखते हैं पूरी कैलकुलेशन-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:00 AM IST
8th Pay Commission: 14 लाख या 5 लाख? आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जून में निकलती थी पुरी की रथ यात्रा, इस बार आगे‍ खिसक गई तारीख, देखें यात्रा शेड्यूल
Puri Rath Yatra 20265 min ago
2
Chagos Archipelago7 min ago
3
america iran war8 min ago
4
success story9 min ago
5
box office collection10 min ago