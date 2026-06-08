8th Pay Commission Arrear Calculation: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी आने वाली है. आठवें वेतन आयोग को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है. नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा उछाल आने की उम्मीद है. हालांकि, सरकार ने अभी इसे लागू करने की तारीख और फाइनल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान नहीं किया है. लेकिन मार्केट में इसकी कैलकुलेशन को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यदि संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसे अप्रैल 2027 से पूरी तरह लागू किया जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों को 15 महीने का एरियर मिल सकता है.
सरकार ने आयोग के गठन की बात तो स्वीकार कर ली है. लेकिन इसकी सिफारिशें और इसे लागू करने की समयसीमा अभी सामने नहीं आई है. इन दिनों कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू करने में देरी होती है तो उन्हें कितना एरियर मिलेगा? परंपरा यही है कि हर 10 साल बाद नए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाना चाहिए. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसे लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
यदि सरकार नए सैलरी स्ट्रक्चर को जनवरी 2026 से प्रभावी करती है और इसका भुगतान अप्रैल 2027 से करना शुरू करती है तो कर्मचारी 15 महीने के एरियर के हकदार हो जाएंगे. हालांकि, यह एरियर कितना होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है.
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीपल है, जिसका यूज कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव करने और उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है. सातवें वेतन आयोग के समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया था. इस कारण कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीने हो गई. अब आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. लेकिन आर्थिक जानकारों का यह कहना है कि सरकार इस बार 2.86 या 3.00 के करीब फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है.
यदि सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी. यानी कर्मचारियों की बेसिक पे में ही हर महीने 33,480 रुपये की बढ़ोतरी आएगी. अब यदि इस पर 15 महीने के एरियर का हिसाब लगाया जाए तो यह जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक करीब 5,02,200 रुपये बनता है. यह अनुमान केवल बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी पर आधारित है. अंतिम तौर पर मिलने वाला वास्तविक एरियर इससे ज्यादा या कम हो सकता है. नए सैलरी स्ट्रक्चर में डीए (DA), एचआरए (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों को किस तरह जोड़ा जाता है, इसका फैसला होना बाकी है.
जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पहले से ज्यादा है, उन्हें नए वेतन आयोग के लागू होने पर मिलने वाला एरियर और भी हैरान करने वाला होगा. उदाहरण से समझें, यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो उनकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर 1,43,000 रुपये महीने हो जाएगी. इससे उनकी सैलरी में हर महीने करीब 93,000 रुपये का भारी अंतर आएगा. 93,000 रुपये के अंतर को 15 महीने से गुणा किया जाए तो बेसिक पे का एरियर करीब 14 लाख रुपये हो जाता है.