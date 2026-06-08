8th Pay Commission Arrear Calculation: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लि‍ए आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी आने वाली है. आठवें वेतन आयोग को लेकर इन द‍िनों काफी चर्चा चल रही है. नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्‍छा उछाल आने की उम्मीद है. हालांकि, सरकार ने अभी इसे लागू करने की तारीख और फाइनल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान नहीं क‍िया है. लेकिन मार्केट में इसकी कैलकुलेशन को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारों का कहना है क‍ि यद‍ि संशोधित सैलरी स्‍ट्रक्‍चर जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसे अप्रैल 2027 से पूरी तरह लागू किया जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों को 15 महीने का एरियर मिल सकता है.