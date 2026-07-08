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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी? 65% सैलरी हाइक और 9000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस की ड‍िमांड

Salary Hike Demand: कर्मचारी यून‍ियन ने भत्ते बढ़ाने की ड‍िमांड करने के साथ ही सैलरी तय करने के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने का सुझाव दिया है. मौजूदा स‍िस्‍टम में सैलरी कैलकुलेट करते समय एक कर्मचारी के परिवार में औसतन तीन सदस्यों को बेस माना जाता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 08, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:45 PM IST
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी? 65% सैलरी हाइक और 9000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस की ड‍िमांड
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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