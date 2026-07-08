8th Pay Commission Latest Update: लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिश को लेकर इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों की अलग-अलग यूनियन आयोग से अपनी डिमांड कर रही हैं. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के सामने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में अच्छा इजाफा करने की मांग की है. फेडरेशन ने आयोग से सिफारिश की है कि मौजूदा फिटमेंट फैक्टर में सुधार किया जाए, एचआरए (HRA) की दर को बढ़ाया जाए और शुरुआती लेवल यानी लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस को तय किया जाए.
इस कदम का मकसद बढ़ती महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. फेडरेशन की तरफ से तैयार किये गए प्रस्ताव में कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. यूनियन का कहना है कि अगर उनकी डिमांड को मान लिया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों की मंथली सैलरी में करीब 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. इसके बाद मौजूदा मंथली टेक-होम सैलरी 37,080 रुपये से बढ़कर 61,344 रुपये प्रति माह के करीब हो जाएगी.
कर्मचारी यूनियन ने भत्ते बढ़ाने की मांग करने के साथ ही सैलरी तय करने के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने का सुझाव दिया है. मौजूदा सिस्टम में सैलरी कैलकुलेट करते समय एक कर्मचारी के परिवार में औसतन तीन सदस्यों को बेस माना जाता है. फेडरेशन ने इस पुराने नियम को बदलने की मांग करते हुए कहा है कि अब इस कैलकुलेशन में आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए. इससे परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़कर 4.4 हो जाए.
भत्तों की बात करें तो AINPSEF ने बेहद आकर्षक और नया HRA स्ट्रक्चर आयोग के सामने पेश किया है. इसके तहत महानगरों यानी एक्स-क्लास शहरों के लिए 36 प्रतिशत, वाई-क्लास शहरों के लिए 24 प्रतिशत और जेड-क्लास शहरों के लिए 12 प्रतिशत HRA देने का प्रपोजल है. यह भी कहा गया कि जब भी सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करे तो एचआरए (HRA) अपने आप बढ़ जाना चाहिए. इसके अलावा लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए कम से कम 9,000 रुपये महीना ट्रांसपोर्ट अलाउंस तय करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.05 से बढ़ाकर 2.10 करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम कर रहे आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को काम शुरू किये आठ महीने से ज्यादा हो चुके हैं. आयोग देशभर के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और शेयरहोल्डर्स के साथ लगातार मीटिंग कर विचार-विमर्श कर रहा है. कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि ये अभी सिर्फ महासंघ की मांगें हैं और सरकार ने इन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है. आयोग अपनी रिपोर्ट फरवरी से मई 2027 के बीच सौंप सकता है. इसके बाद इसे पूरी तरह लागू होने में समय लगेगा.