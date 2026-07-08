8th Pay Commission Latest Update: लाखों केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स‍िफार‍िश को लेकर इंतजार कर रहे हैं. कर्मचार‍ियों की अलग-अलग यून‍ियन आयोग से अपनी ड‍िमांड कर रही हैं. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के सामने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में अच्‍छा इजाफा करने की मांग की है. फेडरेशन ने आयोग से सिफारिश की है कि मौजूदा फिटमेंट फैक्टर में सुधार क‍िया जाए, एचआरए (HRA) की दर को बढ़ाया जाए और शुरुआती लेवल यानी लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस को तय किया जाए.