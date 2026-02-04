Advertisement
8वां वेतन आयोग क्यों है जरूरी, सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर?

8वां वेतन आयोग क्यों है जरूरी, सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2026 से सिर्फ 2% DA हाइक मिलने वाला है. इसके बाद DA बढ़कर 60% हो जाएगा. 7वें वेतन आयोग के बाद ये पहला DA रिवीजन 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर असर डालेगा और भविष्य में सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को सीमित कर सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:46 PM IST
8वां वेतन आयोग क्यों है जरूरी, सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर?

8th Pay Commission :  8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच हलचल तेज गयी है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लग रहा था कि बजट में इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई पत्ते नहीं खोले.  लेकिन अब महंगाई के आंकड़े अब साफ तौर पर 2% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में मामूली बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं. जनवरी-जून 2026 के चक्र के लिए दर बेसिक पे के 58% से बढ़कर लगभग 60% हो जाएगी.

इस DA बढ़ोतरी को होली से ठीक पहले या दूसरे हफ्ते में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए जाने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद पहला DA रिवीजन होगा. इसका कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था.

क्या कहता है CPI-IW डेटा?

दिसंबर 2025 में CPI-IW इंडेक्स 148.2 रहा है. ये नवंबर के लेवल के बराबर है. हालांकि, नवंबर तक महंगाई भत्ता (DA) 59.94% पहुंच चुका था. इसलिए दिसंबर का आंकड़ा जुड़ते ही DA 60% के पार निकल गया और ये करीब 60.35% हो गया है. महंगाई भत्ता (DA) किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय फॉर्मूले से तय किया जाता है. लेबर ब्यूरो हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) जारी करता है और यही इंडेक्स 7वें वेतन आयोग के तहत DA तय करने का आधार होता है. सरकार DA को हमेशा निकटतम पूर्णांक में राउंड ऑफ करके लागू करती है. ऐसे में मौजूदा गणना के मुताबिक अब 60% DA तय माना जा रहा है.

7 साल में समय में सबसे कम DA बढ़ोतरी

2% DA बढ़ोतरी आम बात नहीं है. असल में कर्मचारियों ने आखिरी बार इतनी छोटी बढ़ोतरी जुलाई 2018 और जनवरी 2025 में देखी थी. ये बढ़ोतरी उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जो एक नए वेतन आयोग चक्र की शुरुआत में महंगाई से जुड़ी मजबूत राहत की उम्मीद कर रहे थे. उनके लिए निराशाजनक है.

क्यों मायने रखती है DA बढ़ोतरी?

ये DA रिवीजन सिर्फ एक सामान्य एडजस्टमेंट नहीं है. इसके 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन रिवीजन के लिए लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव होंगे. 

7वें CPC चक्र के बाहर पहला DA हाइक

7वें वेतन आयोग ने 31 दिसंबर 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. जनवरी 2026 से प्रभावी DA उस फ्रेमवर्क के बाहर पहला हाइक है. ये इसे एक ट्रांजिशन-फेज रिवीजन बनाता है. 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है. लेकिन इसके नियमों में लागू होने की तारीख तय नहीं है. आयोग के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं और पिछले अनुभव से पता चलता है कि सरकार को सिफारिशों की जांच करने और उन्हें लागू करने में एक से दो साल और लग सकते हैं.

 फिटमेंट फैक्टर को कैसे प्रभावित करती है DA ग्रोथ?

जब एक नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मौजूदा DA को आमतौर पर बेसिक पे में मिला दिया जाता है और DA को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है. फिटमेंट फैक्टर - बेसिक पे और पेंशन को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टीप्लायर उस समय के DA लेवल से बहुत अधिक प्रभावित होता है. जनवरी 2026 में DA के 60% से शुरू होने और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना के साथ 8वें CPC के तहत मर्जर के लिए उपलब्ध बेस DA मामूली रह सकता है. यही कारण है कि न्यूनतम अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर अब लगभग 1.60 देखा जा रहा है.

