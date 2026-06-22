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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी से लगेगी कर्मचारियों की लॉटरी, मिलेगा ₹93 लाख तक का 'भयंकर' एरियर! पेंशनवालों को भी तोहफा

8th Pay Commission Arrear Calculation: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में होने वाली देरी भी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. कर्मचारियों को बंपर एरियर पाने का मौका मिल सकता है. ये एरियर 93 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 22, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:34 AM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी से लगेगी कर्मचारियों की लॉटरी, मिलेगा ₹93 लाख तक का 'भयंकर' एरियर! पेंशनवालों को भी तोहफा

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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