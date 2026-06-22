8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी. बेसिक सैलरी से लेकर महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बदल जाएगा. वहीं इस बात को लेकर कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगर आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो उन्हें कितना एरियर मिलेगा ? बता दें कि अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पॉय को लाखों रुपये में एरियर मिल सकता है.
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को एरियर का फायदा मिलेगा. बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की मियाद खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने की योजना है. आयोग को रिपोर्ट तैयार करने और सरकार की मंजूरी मिलने में वक्त लग सकता है. ऐसे में कर्मचारियों को इस देरी की वजह के एरियर का फायदा मिल सकता है. इस एरियर में भी फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अहम होगी. इसी फिटमेंट फैक्टर से तय होगा कि नई बेसिक सैलरी कितनी होगी. उम्मीद की जा रही है कि ये 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 और 2.87 के बीच रह सकता है.
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है. खासकर लेवल 15, लेवल 18 तक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह एरियर 90 लाख रुपये से भी अधिक में हो सकता है. बता दें कि लेवल-15 से लेवल-18 तक में वरिष्ठ अधिकारी, जैसे विशेष सचिव, सचिव, मुख्य सचिव, जीजी स्तर के अधिकारी, कैबिनेट सचिव आदि होते हैं. इस लेवल के अधिकारियों की बेसिक सैलरी भी 1,82,200 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक होती है.
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 फीसदी तय होता है तो लेवल 15 से 18 तक के कर्मचारियों को लाखों रुपये एरियर के तौर पर मिल सकते हैं. 20 महीने के एरियर के आधार पर कैलकुलेशन देखें, तो ये 93 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यहां गौर करें कि ये सिर्फ एक अनुमान हैं और एरियर का अंतिम कैलकुलेशन वेतन आयोग की सिफारिशों, सरकार के फैसले और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की अंतिम तारीख पर तय होता है.
|लेवल
|मौजूदा बेसिक सैलरी
|8वें वेतन आयोग के आधार पर बेसिक सैलरी
|बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी
|20 महीने का एरियर
|लेवल-15
|1,82,220
|5,21,092
|3,38,892
|67,77,840
|लेवल-16
|2,05,400
|5,87,444
|3,82,892
|76,40,880
|लेवल-17
|2,25,000
|6,43,500
|4,18,500
|83,70,000
|लेवल-18
|2,50,000
|7,15,000
|4,65,000
|93,00,000
इसी तरह से अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 के बेस पर कैलकुलेट करें तो एरियर 36लाख से 50 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ बेसिक सैलरी और एरियर दोनों बढ़ेंगे. अब देखना है कि 8वें वेतन आयोग किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी तय करती है. एरियर की रकम आयोग की सिफारिशों, सरकार के फैसले और 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख पर तय होगा.