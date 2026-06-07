Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या सरकार के लिए चुनौती? कैसा रहेगा सरकारी खजाने का हाल; जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या सरकार के लिए चुनौती? कैसा रहेगा सरकारी खजाने का हाल; जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा. कर्मचारियों की सैलरी में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी. लेकिन, इसके साथ ही सरकार पर वेतन और पेंशन दोनों का बोझ भी बढ़ जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:18 PM IST
8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या सरकार के लिए चुनौती? कैसा रहेगा सरकारी खजाने का हाल; जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
Image Credit: Source : X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में खत्म हुई साख तो आई INDIA अलायंस की याद; दिल्ली पहुंची ममता को मिलेगा भाव?
India Alliance10 min ago
2
tanjore22 min ago
3
Greater Noida news24 min ago
4
EPFO29 min ago
5
Asian Games 202631 min ago