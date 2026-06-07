/8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या सरकार के लिए चुनौती? कैसा रहेगा सरकारी खजाने का हाल; जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन में बड़ी बढ़ोतरी और हाई फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की जा रही है. हालांकि, कई लोगों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में बड़ी ग्रोथ सरकार के लिए वित्तीय रूप से बड़ी चुनौती बन सकती है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन किया जाता है. जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा. कर्मचारियों की सैलरी में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी. लेकिन, इसके साथ ही सरकार पर वेतन और पेंशन दोनों का बोझ भी बढ़ जाएगा.
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष और पेंशन विशेषज्ञ मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, केंद्र सरकार के सामने केवल वेतन बढ़ाने की चुनौती नहीं है. बल्कि पेंशन संबंधी बढ़ते योगदान को भी संभालना होगा. उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर में मामूली 2 प्रतिशत की ग्रोथ भी सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव डाल सकती है. वर्तमान में करीब 32 से 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं. इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है. इसके चलते सरकार को हर महीने लगभग 3,000 करोड़ रुपये NPS खातों में जमा करने पड़ते हैं.
वहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है तो सरकार को प्रति कर्मचारी लगभग 6,660 रुपये अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन देना पड़ सकता है. ऐसे में वेतन ग्रोथ के साथ पेंशन संबंधी खर्च भी तेजी से बढ़ेगा.
इस बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने विभिन्न शेयर होल्डर से मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है. कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और सरकारी विभागों को सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. इससे पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी. इसे बाद में 31 मई और अब 15 जून तक बढ़ाया गया है. उधर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष न्यूनतम मूल वेतन 52,600 रुपये किए जाने की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं. इसलिए नए वेतन फ्रेमवर्क में महंगाई, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और तकनीकी कार्यों की जटिलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था. अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव सीधे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को प्रभावित करेगा. वहीं सरकार के खर्च में भी बड़ा इजाफा कर सकता है.