/8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या सरकार के लिए चुनौती? कैसा रहेगा सरकारी खजाने का हाल; जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

इस बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने विभिन्न शेयर होल्डर से मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है. कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और सरकारी विभागों को सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. इससे पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी. इसे बाद में 31 मई और अब 15 जून तक बढ़ाया गया है. उधर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष न्यूनतम मूल वेतन 52,600 रुपये किए जाने की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं. इसलिए नए वेतन फ्रेमवर्क में महंगाई, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और तकनीकी कार्यों की जटिलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए.