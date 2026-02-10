8th Pay Commission: लेवल 1-5 वालों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? जानिए एरियर का पूरा हिसाब; फिटमेंट फैक्टर की पूरी कैलकुलेशन यहां पढ़ें

8th Pay Commission : 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) ने पिछले हफ्ते अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है. ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है. कमीशन ने MyGov पोर्टल पर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के जरिए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक भी मांगा है. सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अब एरियर के पेमेंट और 8वें पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की असली तारीख पर क्लैरिटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कब मिलेगा एरियर?

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें CPC की घोषणा की थी और इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 नवंबर के एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया था. पिछले पे पैनल का टेन्योर यानी इसका समय 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था और 8वें CPC की इफेक्टिव तारीख 1 जनवरी 2026 है. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 1 जनवरी और लागू होने की असली तारीख के बीच के समय का एरियर मिलने की उम्मीद है. हालांकि, 8वें CPC की सिफारिशों को लागू होने में एक साल से अधिक समय लग सकता है. लेवल 1 से 5 के लाखों कर्मचारियों के लिए 2.0 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी में बढ़ोतरी लाखों में एकमुश्त पेमेंट में बदल सकती है.

एरियर कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

8वें पे कमीशन के तहत एरियर का कैलकुलेशन महीने की सैलरी के अंतर को उन महीनों की संख्या से गुणा करके किया जाता है जिनमें पेमेंट में देरी हुई है. रिवाइज्ड सैलरी 7वें CPC के तहत कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी पर अप्रूव्ड फिटमेंट फैक्टर को लागू करके निकाली जाती है. एरियर में आमतौर पर बेसिक सैलरी का अंतर और रिवाइज्ड सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) का अंतर शामिल होता है. कुल रकम देरी की अवधि पर निर्भर करती है. ये आमतौर पर 18 से 24 महीने तक होती है.

लेवल 1 से 5 के लिए सैंपल कैलकुलेशन?

2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके लेवल 1-5 के कर्मचारियों के लिए एरियर का एक उदाहरण के तौर पर कैलकुलेशन किया जा सकता है. कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को लागू होने की तारीख मानकर की गई है और इसमें 20 महीने का एरियर पीरियड शामिल है. ये बेसिक पे के अंतर पर बेस्ड हैं. इसमें डियरनेस अलाउंस (DA) को अलग से माना जाता है और इसमें HRA या TA जैसे दूसरे अलाउंस शामिल नहीं हैं.

एरियर कैलकुलेशन : लेवल 1 से 5 के लिए (7th CPC बेसिक पे)

लेवल 1: 18,000 रुपये

लेवल 2: 19,900 रुपये

लेवल 3: 21,700 रुपये

लेवल 4: 25,500 रुपये

लेवल 5: 29,200 रुपये

8th पे कमीशन: अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर रिवाइज्ड बेसिक पे

लेवल 1 (L1)

2.0× 36,000 रुपये

2.15× 38,700 रुपये

2.28× 41,040 रुपये

2.57× 46,260 रुपये

लेवल 2 (L2)

2.0× 39,800 रुपये

2.15× 42,785 रुपये

2.28× 45,372 रुपये

2.57× 51,143 रुपये

लेवल 3 (L3)

2.0× 43,400 रुपये

2.15× 46,655 रुपये

2.28× 49,476 रुपये

2.57× 55,769 रुपये

लेवल 4 (L4)

2.0× 51,000 रुपये

2.15× 54,825 रुपये

2.28× 58,140 रुपये

2.57× 65,535 रुपये

लेवल 5 (L5)

2.0× 58,400 रुपये

2.15× 62,780 रुपये

2.28× 66,576 रुपये

2.57× 75,044 रुपये

8वां वेतन आयोग: 20 महीने का अनुमानित एरियर (सिर्फ बेसिक पे)

लेवल 1 (L1)

2.0× 3.60 लाख रुपये

2.15× 4.14 लाख रुपये

2.28× 4.61 लाख रुपये

2.57× 5.65 लाख रुपये

लेवल 2 (L2)

2.0× 3.98 लाख रुपये

2.15× 4.58 लाख रुपये

2.28× 5.09 लाख रुपये

2.57× 6.25 लाख रुपये

लेवल 3 (L3)

2.0× 4.34 लाख रुपये

2.15× 4.99 लाख रुपये

2.28× 5.56 लाख रुपये

2.57× 6.81 लाख रुपये

लेवल 4 (L4)

2.0× 5.10 लाख रुपये

2.15× 5.87 लाख रुपये

2.28× 6.53 लाख रुपये

2.57× 8.01 लाख रुपये

लेवल 5 (L5)

2.0× 5.84 लाख रुपये

2.15× 6.72 लाख रुपये

2.28× 7.48 लाख रुपये

2.57× 9.17 लाख रुपये

इसलिए कम सैलरी लेवल वाले कर्मचारियों को 3 लाख रुपये से अधिक का एरियर मिल सकता है. जबकि लेवल 5 कर्मचारियों को 9 लाख रुपये से अधिक का एरियर मिल सकता है. ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.