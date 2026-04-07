8th CPC: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का लंबे समय से इंतजार है. सातवें वेतन आयोग की म‍ियाद पूरी हो गई है. लेक‍िन आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी, भत्‍ते और पेंशन क‍ितनी म‍िलेगी? इस पर क‍िसी तरह का फैसला नहीं हो पाया है. इस बीच केंद्रीय कर्मचार‍ियों का प्रत‍िन‍िध‍ित्‍व करने वाली NC-JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी की मीट‍िंग 13 अप्रैल को है. इस दौरान कर्मचारी संगठनों के साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप देकर 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा.

क्‍यों खास है 13 अप्रैल की मीट‍िंग?

नेशनल काउंसिल-ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का संगठन है. इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई द‍िल्‍ली के जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी (AIRF ऑफिस) में मीट‍िंग करेगी. NC-JCM के सेक्रेटरी श‍िव गोपाल म‍िश्रा ने सदस्‍यों को च‍िट्ठी ल‍िखकर बताया क‍ि इस मीट‍िंग में 12 मार्च 2026 को हुई बातचीत को जारी रखा जाएगा. इसमें सैलरी, पेंशन, अलाउंस और सर्व‍िस से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा होगी. AIDEF के सी श्रीकुमार ने बताया क‍ि मीट‍िंग में उम्‍मीद है क‍ि साझा मेमोरेंडम अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा. साथ ही रेलवे, डिफेंस और बाकी व‍िभागों के प्रत‍िन‍िध‍ि भी इसमें शामिल होंगे.

मेमोरेंडम में क्‍या होगा?

मेमोरेंडम तैयार करने के बाद 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा. इसमें कर्मचारी संगठनों से जुड़ी मांगे शाम‍िल रहेंगी. इसके बाद मंत्रालयों की फेडरेशन अपने मुद्दों को लेकर अलग मेमोरेंडरम जारी करेंगी. कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी उत्‍साह‍ित हैं. उन्होंने 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. जानकारों का कहना है क‍ि यह 2.50 या इससे कुछ ऊपर हो सकता है.

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क‍ितनी होगी म‍िन‍िमम सैलरी

सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 की बेस‍िक सैलरी 18000 रुपये तय की गई थी. आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन फ‍िटमेंट फैक्‍टर के बेस पर ही होगा. यद‍ि फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.5 तय क‍िया जाता है तो (18000*2.5) न्‍यूनतम सैलरी बढ़कर 45000 रुपये हो जाएगी. लेक‍िन यद‍ि इसे 3.25 क‍िया गया तो सैलरी बढ़कर (18000*3.25)=58,500 रुपये हो जाएगी. इसको लेकर अभी तक क‍िसी तरह का ऑफ‍िश‍ियल बयान जारी नहीं क‍िया गया.

8वें वेतन आयोग में कब क्‍या हुआ?

वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में क‍िया गया.

सरकार ने संसद में बताया क‍ि आयोग 18 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा.

मेमोरेंडम सब्‍म‍िशन व‍िंडो 5 मार्च 2026 को ओपन की गई.

प्रश्‍नावली जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 थी.

30 मार्च 2026 को आयोग ने उत्तराखंड दौरे को लेकर ऐलान क‍िया.

NC-JCM ने मेमोरेंडम जमा करने का समय 31 मई 2026 तक बढ़ाने की मांग की है.

कर्मचार‍ियों की क्‍या है मांग?

कर्मचारी संगठन सैलरी बढ़ोतरी के अलावा ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) की बहाली, मह‍िलाओं की बेहतर सुविधा, पेंशनर्स के अध‍िकार, NPS / UPS र‍िव्‍यू और ज्यादा छुट्टियों जैसी कई ड‍िमांड कर रहे हैं. NC-JCM की तरफ से भी 8वें वेतन आयोग को प्रश्‍नावली में 9 बड़े बदलाव करने का सुझाव द‍िया गया है.

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सैलरी में क‍ितना इजाफा होगा?

कर्मचार‍ियों की सैलरी बढ़कर क‍ितनी हो जाएगी, यह फिटमेंट फैक्टर पर ड‍िपेंड करेगा. यद‍ि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से ज्यादा हुआ तो लोअल लेवल वाले कर्मचारियों की बेस‍िक सैलरी डबल से भी ज्‍यादा हो सकती है. लेवल-1 में मौजूदा बेस‍िक सैलरी 18,000 रुपये है तो नई सैलरी काफी ऊंची हो सकती है. असली तस्वीर आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी पर न‍िर्भर करेगी. रिपोर्ट के मई 2027 तक आने की उम्मीद है. इसके बाद सरकार इसे लागू करने की तारीख तय करेगी. काफी कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग कर रहे हैं.

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचार‍ियों और 60 लाख पेंशनर्स पर इस वेतन आयोग का सीधा असर पड़ेगा. महंगाई, बढ़ते खर्च और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम की ड‍िमांड के बीच यह मीट‍िंग बहुत अहम मानी जा रही है. यद‍ि 13 अप्रैल को मेमोरेंडम फाइनल हो गया तो जल्द ही इसे 8वें वेतन आयोग को सौंप द‍िया जाएगा.