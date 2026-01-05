असल कनेक्शन तो 22 लाख परिवारों का है? 8वें वेतन आयोग का बढ़ा पैसा मिलने की क्रोनोलॉजी पता चल गई!

Advertisement
1 जनवरी 2026 की तारीख निकल गई, अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने के लिए डेढ़ साल लंबा इंतजार करना होगा. कर्मचारी संघ सवाल कर रहा है कि जब एक साल पहले घोषणा हो गई थी तो बीच में मामला जानबूझकर क्यों लटकाया गया. हां, एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने इसमें 22 लाख परिवारों का एंगल जोड़ा है. उनका दावा है कि सरकार इसीलिए डेढ़ साल बाद फायदा देगी.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:15 PM IST
अगर आप भी 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. हां, 1 जनवरी 2026 से इसे लागू होना था लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें लंबा टाइम लगेगा. आखिर कब तक? बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन फिर कब से मिलेगी? यह सवाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ-साथ राज्यों के कर्मचारियों के भी मन में है. कर्मचारी संघ के लोग इसमें चुनावी एंगल निकाल रहे हैं. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझाई है. 

1. तब दिल्ली में चुनाव थे: मंजीत का कहना है कि उनका फेडरेशन पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रहा है. उन्होंने शुरुआत से बात शुरू की. बोले कि सबसे पहले 15 जनवरी 2025 को माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देशभर के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला किया है. उस समय दिल्ली में चुनाव थे. 

कर्मचारी खुश हो गए. फेडरेशनों से धन्यवाद दिया. मंत्रियों से मुलाकातें हुईं और तेजी का निवेदन किया गया जिससे डिजिटल युग में 6 महीने में काम खत्म हो सके. 1 जनवरी 2026 से इसे शुरू होना था. पर्याप्त समय था. उम्मीद थी कि तब तक गठन हो जाएगा. डॉ. मंजीत का दावा है कि 24 फरवरी 2025 को जब उन लोगों ने मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी तब उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस बार सरकार बिना देर किए 1 जनवरी से वेतन आयोग का लाभ दे देगी. कर्मचारी काफी आशान्वित और खुश थे. मंजीत ने कहा कि सरकार ने दिल्ली चुनाव में इस घोषणा का फायदा उठा लिया क्योंकि सारे कर्मचारी खुश थे लेकिन मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया. 

2. फिर बिहार चुनाव आए

उन्होंने कहा कि 10 महीने तक सरकार लगातार सोती रही, जब बिहार विधानसभा के चुनाव आ गए तब जाकर सरकार एक्टिव हुई. उसके पहले 1 अक्टूबर को कर्मचारी संघों ने दबाव बनाने की कोशिश की. देशभर में गुब्बारे उड़ाए गए. 7 अक्टूबर को पेंशन सेक्रेट्री से सीधे मिलकर निवेदन किया गया लेकिन सरकार ने 26 अक्टूबर को आधिकारिक कमेटी बनाई. रंजना देसवाल जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई. उन्होंने कहा कि यह सरकार की रणनीति को दिखाता है कि वह चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है. 

3. अब निशाना 22 लाख परिवार हैं?

डॉ. मंजीत ने आगे कहा कि सरकार कह रही है कि 18 महीने लगेंगे. वह तारीख इस हिसाब से बैठेगी- अप्रैल-जुलाई 2027 के आसपास की. उस समय यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से देखिए तो सरकार वेतन आयोग में जबरन देरी कर रही है जिससे यूपी में इसका फायदा भुनाया जा सके. उन्होंने कहा कि यूपी में कुल 22 लाख कर्मचारी परिवार हैं. इसमें 13 लाख तो केवल टीचर हैं. पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहा था. इस बात पर बड़ी नाराजगी थी कि सरकार ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है तो यह विरोध सरकार को वोटिंग में भी दिखा था. 

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस पे कमीशन को यूपी चुनाव तक खींचना चाहती है जिससे यूपी में फायदा मिला. जब उनसे कहा गया कि क्या पहले झटपट वेतन आयोग का लाभ मिल जाता था, देर तो पहले भी लगती थी. इस पर मंजीत ने कहा कि आज डिजिटल का दौर है, 10 साल पुराने दौर से आज की तुलना नहीं की जा सकती है. आज एक क्लिक पर चीजें उपलब्ध हैं. इकॉनमी बेहतर है. आज ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है. पहले का अब एक चौथाई समय लगना चाहिए था. जनवरी में ऐलान और अक्तूबर में गठन, इस दौरान तो कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई ना. इस तरीके से तो 10 साल लग जाते. 

कुल कितने लोगों को फायदा मिलेगा?

उन्होंने कहा कि हम लोग तो सरकारी लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार बेहतर करें और लोगों का फायदा हो. डॉ. मंजीत ने आखिर में बताया कि पे कमीशन में सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनरों को मिलता है और इनकी संख्या 1.10 करोड़ के आसपास है. राज्य सरकारें अपना पे कमीशन नहीं बनाती हैं. वे केंद्र के आधार पर ही अपने कर्मचारियों को लाभ दे देते हैं. हां, कुछ भत्तों को जरूर बदल देते हैं. इस हिसाब से देशभर में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलना है. (फोटो- सोशल मीडिया)

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

