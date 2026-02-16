8th Pay commission: WhatsApp पर फर्जी मैसेज का जाल! एक क्लिक में हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Advertisement
8th Pay Commission Scam Alert: इन दिनों कई केंद्रीय कर्मचारियों के WhatsApp पर एक मैसेज भेजा जा रहा है. इसमें दावा किया जाता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी ये जानने के लिए एक फाइल डाउनलोड करें. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:33 PM IST
8th Pay Commission: जब से साल 2026 की शुरुआत हुई है उसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और उनको क्या-क्या फायदा मिलेगा. इसी उत्सुकता का फायदा उठाकर अब साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं. आइए समझते हैं कि ये ठग किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं.

8वें वेतन आयोग के नाम पर कैसे फैल रहा झांसा?

इन दिनों कई केंद्रीय कर्मचारियों के WhatsApp पर एक मैसेज भेजा जा रहा है. इसमें दावा किया जाता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी ये जानने के लिए एक फाइल डाउनलोड करें. ये फाइल अक्सर PDF या APK फॉर्मेट में होती है और जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है. साइबर अपराधी उसके मोबाइल की संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करने में लग जाते हैं.

चांदी ₹1.75 लाख हुई सस्ती, हाई से भरभराकर ₹38000 क्रैश हुआ सोना,क्या अभी और गिरेगा?

बैंक खाते पर पर डायरेक्ट अटैक

इस बढ़ती ठगी को देखते हुए I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म X  अकाउंट से सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. I4C के ‘साइबर दोस्त’ अभियान के जरिए बताया गया कि WhatsApp पर भेजी जा रही APK फाइल्स बेहद खतरनाक हो सकती हैं. इन्हें इंस्टॉल करते ही फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है. इसके बाद वे बैंक डिटेल्स तक पहुंच बनाकर खाते से पैसे निकाल सकते हैं.

ऐसे करें खुद को सुरक्षित

I4C ने साफ किया है कि सरकार कभी भी WhatsApp के जरिए कोई APK फाइल भेजकर सैलरी या पे कमीशन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करती. इसलिए किसी भी अनजान लिंक और फाइल या कॉल पर भरोसा न करें. अनवेरिफाइड सोर्स से APK फाइल डाउनलोड न करें. सैलरी, पेंशन या वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in पर ही देखें. संदिग्ध मैसेज, ईमेल या कॉल को तुरंत इग्नोर करें और जरूरत पड़े तो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है.

