8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स के पैसे डूबने का खतरा? मोदी सरकार ने जारी की चेतावनी

8th Pay Commission: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) के तहत काम करने वाली साइबर एजेंसी साइबर दोस्त की शेयर की गई जानकारी से नए स्कैम को लेकर चिंता बढ़ गई हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:23 AM IST
8th Pay Commission : पिछले कुछ महीनों से 8th Pay Commission को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है. लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सैलरी बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस सारी बातचीत के बीच एक खतरनाक स्कैम सामने आया है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) के तहत एक पहल साइबर एजेंसी साइबर दोस्त द्वारा शेयर की गई जानकारी ने नए स्कैम को लेकर समस्याएं बढ़ा दी हैं.

नया स्कैम क्या है?

‘सैलरी कैलकुलेट’ स्कैम नाम का नया साइबर फ्रॉड स्कैम हाल ही में सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्कैम का इस्तेमाल लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए किया जा रहा है. खासकर सरकारी कर्मचारियों के. आठवें पे कमीशन को लेकर हो रही चर्चा का फ़ायदा उठाते हुए स्कैमर्स सैलरी बढ़ने की खबर देकर शिकार लोगों को लुभा रहे हैं.

खबर है कि साइबर फ्रॉड करने वाले सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर मैसेज भेज रहे हैं. टेक्स्ट में दावा किया गया है कि वे आठवें पे कमीशन लागू होने के बाद सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करके अपनी बदली हुई सैलरी देख सकते हैं. मैसेज के साथ एक APK फाइल अटैच की गई है. इसे 'सैलरी कैलकुलेटर' नाम दिया गया है. ताकि ये भरोसेमंद लगे.

साइबर स्कैम कैसे काम करता है?

जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फोन पर APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करता है. साइबर क्रिमिनल उसकी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और OTP एक्सेस कर लेते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह नकली ऐप स्कैमर्स को किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से सीधे पैसे निकालने में मदद करता है.

सरकार कभी भी WhatsApp पर APK फाइलें नहीं भेजती

साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा है कि सरकार कभी भी WhatsApp या दूसरे मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर APK फाइल नहीं भेजती है. डाउनलोड करने से पहले हमेशा ऐप को चेक और वेरिफाई करें, क्योंकि ऐसी फाइलें मैलवेयर से इन्फेक्टेड होती हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

