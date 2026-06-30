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8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी; मंत्रालयों से मांगा वेतन-भत्तों का पूरा ब्यौरा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही देनी होगी जानकारी

आयोग ने इस जानकारी को अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की है. चूंकि इस प्रक्रिया में सैकड़ों सरकारी कार्यालयों और बड़ी मात्रा में वित्तीय आंकड़ों को अपलोड करना शामिल है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:47 PM IST
8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी; मंत्रालयों से मांगा वेतन-भत्तों का पूरा ब्यौरा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही देनी होगी जानकारी
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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