/8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी; मंत्रालयों से मांगा वेतन-भत्तों का पूरा ब्यौरा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही देनी होगी जानकारी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को जानकारी केवल उसके आधिकारिक ऑनलाइन डेटा पोर्टल पर ही अपलोड करनी होगी. किसी भी प्रकार की ऑफलाइन जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी मंत्रालय और विभाग फिजिकल फाइलें, एक्सेल शीट, प्रिंटेड दस्तावेज या ईमेल के जरिए कोई जानकारी नहीं भेज सकेंगे. आयोग केवल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा को ही मान्य मानेगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है. इससे आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने में आसानी से आंकड़ों का विश्लेषण कर सके.