8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा


8th Pay Commission Expectations: 8वें वेतन आयोग में भत्तों में कटौती की संभावना जरूर है, लेकिन सैलरी और पेंशन में सुधार की उम्मीद भी बनी हुई है

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:31 AM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी और क्या मौजूदा भत्तों में कटौती होगी?

7वें वेतन आयोग को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार इस बार भी 'भत्तों के सरलीकरण' की नीति पर काम कर सकती है. इससे छोटे और अप्रासंगिक भत्तों को खत्म किया जा सकता है, जबकि बेसिक पे और महंगाई भत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है.

क्या हुआ था 7वें वेतन आयोग में?

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि करीब 196 तरह के भत्ते मौजूद थे, जिनमें से कई का दायरा बहुत सीमित था या एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे. आयोग ने इनमें से 52 भत्तों को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की थी और 36 को आपस में मर्ज कर दिया गया था. सरकार ने इसके बाद कई भत्तों को बंद कर दिया और कुछ को नए नियमों के साथ जारी रखा गया.

8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है?

जानकारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. जानकारों का मानना है कि इस बार फोकस "कम भत्ते, ज्यादा पारदर्शिता" की दिशा में होगा.

खत्म हो सकते हैं ये भत्ते

डिजिटल प्रक्रिया और प्रशासन में तकनीकी सुधारों के कारण कई पुराने भत्तों की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है. उदाहरण के लिए, ट्रैवल अलाउंस, टाइपिंग अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस या कुछ रीजनल भत्ते अब पहले जैसे जरूरी नहीं रहे. ऐसे में इन्हें खत्म करने की संभावना है.

क्या इससे सैलरी घटेगी?

नहीं, भत्ते कम होने का मतलब यह नहीं कि कर्मचारी की आय घटेगी. सरकार आमतौर पर संतुलन बनाए रखती है. जब कुछ भत्ते हटाए जाते हैं तो उसकी भरपाई बेसिक सैलरी और DA बढ़ाकर की जाती है. इसका एक और फायदा यह होता है कि पेंशन पर सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि पेंशन की गणना भत्तों पर नहीं, बेसिक पे और DA पर की जाती है. हालांकि इन चीजों पर अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन सरकार के तरफ से जारी नहीं किए गए हैं. 

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं.

8th pay commission 2025

