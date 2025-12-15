8th Pay Commission: इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, सरकार का बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: पेंशन नियमों में जो बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट फायदे खत्म हो जाएंगे. वह सिर्फ कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगा.
8th Pay Commission update: पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) और 8वें वेतन आयोग के फायदे नहीं मिलेंगे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ किया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर लोगों के लिए ये फायदे खत्म नहीं किए जाएंगे. साथ ही ये भी बताया कि पेंशन नियमों में जो बदलाव किया गया है, जिससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट फायदे खत्म हो जाएंगे. वह सिर्फ कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगा.
क्या फायदे खत्म कर दिए जाएंगे?
इस अफवाह पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने रिटायर लोगों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें CPC) और DA बढ़ोतरी के फायदों से बाहर रखे जाने के सोशल मीडिया पर वायरल दावे को फर्जी बताया और साफ किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई पॉलिसी बदलाव नहीं किया है.
PIB ने किया फैक्ट चेक?
PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया और बताया कि WhatsApp पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग में बदलाव जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं. ये दावा फर्जी है!
किन कर्मचारियों को 8वें CPC के फायदे नहीं मिलेंगे?
PIB के अनुसार, CCS (पेंशन) नियम, 2021 में एकमात्र बदलाव नियम 37(29C) में संशोधन है. जो उन रिटायर PSU कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त किया गया है.