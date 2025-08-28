8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये जरूरी अलाउंसेज, क्या सरकारी कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका?

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अंतिम अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर किसी के मन में यही सवाल है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा और सबसे अहम कितने पुराने भत्ते अब खत्म कर दिए जाएंगे? कर्मचारियों के बीच ये चर्चा गर्म है कि क्या आने वाला आयोग राहत देगा या फिर बड़ा झटका.

अगर हम 7वें वेतन आयोग पर नजर डालें, तो इसमें 196 भत्तों का रिव्यू किया गया था. इनमें से 52 भत्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे, जबकि 36 को अन्य भत्तों में शामिल कर दिया गया था. कई भत्तों को नया नाम और स्ट्रक्चर दिया गया. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इस बार सरकार "कम भत्ता, अधिक पारदर्शिता" के सिद्धांत पर जोर दे रही है.

किन भत्तों पर गाज गिर सकती है?

सूत्रों के अनुसार, इस बार कुछ छोटे और अप्रासंगिक भत्तों को हटाया जा सकता है. इनमें ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग या क्लर्क भत्ता) शामिल हो सकते हैं. डिजिटलाइजेशन और नई प्रशासनिक प्रणालियों की वजह से इन भत्तों की जरूरत काफी हद तक खत्म हो गई है. सरकार का मकसद है कि सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: आयोग के गठन से पहले कर्मचारी संगठन चर्चा के लि‍ए तैयार, क‍ितना होगा फ‍िटमेंट फैक्‍टर?

क्या सैलरी पर पड़ेगा असर?

हालांकि कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि भत्ते खत्म होने से उनकी कमाई घट जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. आमतौर पर सरकार भत्तों में कटौती की भरपाई बेसिक-पे और महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी के जरिए करती है. इससे न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होता है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत मिलती है, क्योंकि पेंशन का निर्धारण मूल वेतन और DA पर होता है, न कि अलग-अलग भत्तों पर.

8वें वेतन आयोग की स्थिति

फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की है. आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है. जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की थी और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. माना जा रहा है कि जैसे ही आयोग का गठन पूरा होगा, कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में होने वाले बदलाव की तस्वीर साफ हो जाएगी.