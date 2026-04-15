8th Pay Commission: ₹69,000 बेसिक सैलरी और 6% सालाना बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 3.83 का प्रस्ताव, जानिए क्या है यूनियनों की डिमाडं?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अगर 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई नई मांगों को मंजूरी मिल जाती है. नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म) यानी NC-JCM की ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप दी हैं. इसमें 2026 से लागू होने वाले बदलावों का खाका पेश किया गया है. इन प्रस्तावों में बढ़ती महंगाई और बदलती पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेसिक वेतन बढ़ाने, पेंशन सुरक्षा मजबूत करने और भत्तों में सुधार पर जोर दिया गया है.

न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और टाइमलाइन

इन मांगों के केंद्र में न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव है. कमेटी ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है. इससे मौजूदा सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है. साथ ही, सभी संशोधनों को बिना देरी के 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सालाना 6% का इंक्रीमेंट

इसके अलावा, सालाना 6% इंक्रीमेंट का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा दर से अधिक है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि समय के साथ सैलरी महंगाई के अनुसार बढ़ती रहे.

पे स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव

ड्राफ्ट में मौजूदा पे मैट्रिक्स को सरल बनाने की भी सिफारिश की गई है. इसमें 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूद 18 लेवल को घटाकर सिर्फ 7 बड़े पे स्केल में समाहित करने का प्रस्ताव है. कमेटी का मानना है कि इससे प्रमोशन की प्रक्रिया आसान होगी. मेमोरेंडम के साथ दी गई टेबल के मुताबिक, मौजूदा ₹18,000 से शुरू होने वाला न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹69,000 हो सकता है. इसी तरह अगले स्तरों पर न्यूनतम वेतन ₹83,200 और ₹1.12 लाख तक पहुंच सकता है. मिड-लेवल कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी ₹1.35 लाख से लेकर ₹2.15 लाख से ज्यादा तक हो सकती है. उच्च स्तरों पर भी यही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. इससे सभी स्तरों पर समान रूप से वेतन ग्रोथ सुनिश्चित होगी.

पेंशन, प्रमोशन और जॉब बेनिफिट्स

सबसे अहम मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की है. खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस में आए हैं. इसके अलावा, पेंशन को अंतिम वेतन का 67% तय करने और फैमिली पेंशन 50% रखने का प्रस्ताव है. करियर ग्रोथ पर भी जोर दिया गया है. ड्राफ्ट के मुताबिक, हर कर्मचारी को 30 साल की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेड मिलना चाहिए. साथ ही, हर 5 साल में पेंशन संशोधन की भी मांग की गई है.

भत्ते और सोशल सिक्योरिटी

मेमोरेंडम में बेहतर सामाजिक सुरक्षा और भत्तों की भी मांग की गई है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाकर न्यूनतम स्तर पर 30% तक करने और मेट्रो शहरों में इससे भी अधिक रखने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, बीमा कवर बढ़ाने, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर अधिक मुआवजा देने और लीव एनकैशमेंट की सीमा हटाने की मांग की गई है. मैटरनिटी लीव को 240 दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. वहीं पैरेंट केयर लीव और लंबी पितृत्व अवकाश जैसे नए प्रावधान भी सुझाए गए हैं.

आगे क्या होगा?

NC-JCM कई कर्मचारी यूनियनों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए ये मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के लिए एक अहम दस्तावेज माना जा रहा है. हालांकि, ये अभी सिर्फ सिफारिशें हैं और अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है. अगर इन प्रस्तावों का कुछ हिस्सा भी मंजूर हो जाता है, तो यह हाल के वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़े वेतन संशोधनों में से एक साबित हो सकता है.