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8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 तक करना पड़ सकता है इंतजार, जनवरी 2026 से मिल सकता है एरियर!

रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को नई सैलरी के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इसका प्रभावी लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 19, 2026, 03:24 PM IST
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8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दों में बना हुआ है. हालांकि, नई सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं, लेकिन संशोधित वेतन तुरंत लागू होने की संभावना नहीं दिख रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को नई सैलरी के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इसका प्रभावी लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है.

18 महीने का समय 

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और बाद में इसका औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया. पिछले वेतन आयोगों की तरह इस आयोग को भी वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है. इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी लागू होगी.

हालांकि, संशोधित वेतन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से ही माना जा सकता है. इसका मतलब यह है कि अगर वेतन बढ़ोतरी बाद में लागू होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया एरियर भी मिल सकता है.

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फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर

8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी. अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 से 3.83 के बीच रखा जाए. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन में बड़ा उछाल आ सकता है. कुछ अनुमान के मुताबिक यह बढ़कर करीब 51,000 रुपये से 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

DA, HRA और पेंशन की भी होगी समीक्षा

वेतन बढ़ोतरी के अलावा आयोग महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन पर भी विचार करेगा. 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने की उम्मीद है, अगर सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देती है.

MyGov पोर्टल पर मांगे जा रहे सुझाव

सरकार ने इस प्रक्रिया में कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों की राय लेने के लिए MyGov पोर्टल पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं. यहां वेतन संशोधन और सेवा शर्तों को लेकर फीडबैक दिया जा सकता है. फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि 8वां वेतन आयोग कागजों पर भले ही जनवरी 2026 से लागू माना जाए, लेकिन वास्तविक वेतन बढ़ोतरी और एरियर के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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