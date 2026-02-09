8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कौन-कौन पेंशनर होंगे शामिल? सस्पेंस खत्म, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत पेंशन रिवीजन से जुड़े कई शक दूर किए हैं. इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर होने वाले लोग 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) में रिवाइज्ड पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे. क्या फाइनेंस बिल 2025 ने केंद्र सरकार को पेंशनभोगियों के बीच उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर और वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का अधिकार दिया है. इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 9 फरवरी 2026 को राज्यसभा में संसद सदस्य यानी MP आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति के बारे में अपडेट दिया है.

सवाल: क्या फाइनेंस बिल सरकार को पेंशनभोगियों के रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनमें अंतर करने और पे कमीशन की सिफारिशों को मानने का अधिकार देता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2021, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) नियम 2023 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य संबंधित निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है. उन्होंने बताया कि पेंशन में संशोधन केंद्र द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से लागू किए जाते हैं और मुख्य रूप से पे कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें लागू करने के लिए ऐसे बदलाव फाइनेंस बिल 2025 से अपने आप नहीं होते हैं.

सवाल: क्या फाइनेंस एक्ट 2025 मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियमों को मान्य करता है?

चौधरी ने कहा कि सेंट्रल पे कमीशन विशेषज्ञ निकाय होने के नाते सरकारी कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करते हैं. चौधरी ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2025 के पार्ट-IV ने मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियमों और भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन देनदारियों को पूरा करने वाले सिद्धांतों को मान्य किया है और ये मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं करता है.

क्या 31 दिसंबर से पहले रिटायर होने वालों को रिवाइज्ड पेंशन मिलेगी?

इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि पेंशन में बदलाव वैधानिक नियमों के मुताबिक और पे कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के माध्यम से किए जाते हैं.

क्या वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है?

चौधरी कहते हैं कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन के साथ-साथ उसकी कार्य शर्तों (ToR) को पहले ही नोटिफाई कर दिया है. आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा.वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और इससे जुड़े लोगों से स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लेना शुरू कर दिया है. बता दें ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है. आयोग के मुताबिक, MyGov पोर्टल पर होस्ट किए गए एक स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली के माध्यम से इनपुट लिए जा रहे हैं. इस कदम का उद्देश्य सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले फीडबैक इकट्ठा करना है.