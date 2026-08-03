/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की विंडो हुई बंद; जानिए अब कब आएगी सैलरी बढ़ोतरी की रिपोर्ट?

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग ने अपने काम का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा कर लिया है. मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए आधिकारिक आंकड़े जमा करने की समय-सीमा अब समाप्त हो चुकी है. इसका मतलब है कि आयोग के पास अब आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी उपलब्ध है.
हालांकि, अगर लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी संशोधित वेतन की तत्काल घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्हें अभी कुछ और इंतजार करना होगा. आयोग का काम अभी काफी बाकी है.
डेटा संग्रह की ये प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिक सरकारी कवायद नहीं थी. सभी मंत्रालयों और विभागों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कर्मचारियों, वेतन संरचना, भत्तों, रिक्त पदों और संभावित वित्तीय प्रभाव से जुड़ी विस्तृत जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे. आयोग इसी जानकारी के आधार पर ये आकलन करेगा कि वेतन संशोधन से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा और मौजूदा वेतन ढांचे में किन बदलावों की आवश्यकता होगी.
इस डेटा को जमा करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून तय की गई थी. लेकिन, कई विभागों के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था. अब ये अवधि भी समाप्त हो चुकी है और डेटा संग्रह का ये चरण आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है.
डेटा संग्रह पूरा होने के बाद आयोग अब मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण शुरू करेगा. अगले चरण में कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संघों और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ पूरा परामर्श किया जाएगा. इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों का मसौदा तैयार करेगा. ये प्रक्रिया आने वाले हफ्तों और महीनों तक जारी रहने की संभावना है. आयोग ने इस महीने दिल्ली में बैठकों का कार्यक्रम तय किया है. इसके अलावा चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में भी विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी.
नहीं. डेटा जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने का मतलब यह नहीं है कि नए वेतन को मंजूरी मिल गई है.
आयोग को अभी हजारों पन्नों के वित्तीय और प्रशासनिक आंकड़ों का अध्ययन करना होगा, विभिन्न पक्षों से चर्चा करनी होगी, अपनी सिफारिशें तैयार करनी होंगी और फिर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी. इसके बाद ही केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर फैसला लेगी. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही संशोधित वेतन और पेंशन लागू किए जाएंगे.
केंद्र सरकार लगभग हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करती है. इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना होता है. आयोग महंगाई, जीवन-यापन की लागत, आर्थिक विकास, सरकारी वित्तीय स्थिति और सेवा शर्तों का अध्ययन करता है. इसके आधार पर वह नए वेतन ढांचे की सिफारिशें तैयार करता है. हालांकि, सरकार आयोग की हर सिफारिश को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन के साथ भी मंजूरी दे सकती है.
कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन आयोग को सौंप दिए हैं. इनमें प्रमुख रूप से उच्च फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते (DA) की गणना के नए फॉर्मूले, आयकर में राहत, विभिन्न भत्तों में संशोधन और भविष्य में वेतन संशोधन के लिए अधिक गतिशील व्यवस्था की मांग शामिल है. इसके अलावा कई कर्मचारी संगठनों ने पेंशन लाभ और सेवा शर्तों में सुधार की भी मांग की है.
आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, डेटा संग्रह का काम पूरा होने और देशभर में परामर्श बैठकों के जारी रहने के बाद अब सिफारिशों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब आयोग की आगामी बैठकों और उनके निष्कर्षों पर नजर बनाए हुए हैं. इसके बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा.