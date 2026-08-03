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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की विंडो हुई बंद; जानिए अब कब आएगी सैलरी बढ़ोतरी की रिपोर्ट?

अभी 8वें वेतन आयोग को हजारों पन्नों के वित्तीय और प्रशासनिक आंकड़ों की समीक्षा करनी है. विभिन्न शेयर होल्डर से सुझाव और राय लेनी है और इसके आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 03, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:19 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की विंडो हुई बंद; जानिए अब कब आएगी सैलरी बढ़ोतरी की रिपोर्ट?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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