/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की विंडो हुई बंद; जानिए अब कब आएगी सैलरी बढ़ोतरी की रिपोर्ट?

केंद्र सरकार लगभग हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करती है. इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना होता है. आयोग महंगाई, जीवन-यापन की लागत, आर्थिक विकास, सरकारी वित्तीय स्थिति और सेवा शर्तों का अध्ययन करता है. इसके आधार पर वह नए वेतन ढांचे की सिफारिशें तैयार करता है. हालांकि, सरकार आयोग की हर सिफारिश को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन के साथ भी मंजूरी दे सकती है.