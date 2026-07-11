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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा अपलोड करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी; जानिए क्या कहता है नया आदेश

ये फैसला उन विभागों को देखते हुए लिया गया है जो पहले तय समय सीमा यानी 30 जून 2026 तक जरूरी जानकारी अपलोड नहीं कर पाए थे. आयोग ने कहा है कि सही और पूरा डेटा जुटाने के लिए समयसीमा बढ़ाई गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:17 PM IST
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा अपलोड करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी; जानिए क्या कहता है नया आदेश
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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