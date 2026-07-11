/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा अपलोड करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी; जानिए क्या कहता है नया आदेश

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संबंधी डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है. केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब डेटा जमा करने के लिए एक और महीने का समय दिया गया है.
ये फैसला उन विभागों को देखते हुए लिया गया है जो पहले तय समय सीमा यानी 30 जून 2026 तक जरूरी जानकारी अपलोड नहीं कर पाए थे. आयोग ने कहा है कि सही और पूरा डेटा जुटाने के लिए समयसीमा बढ़ाई गई है.
8वें वेतन आयोग के मुताबिक, कई मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश पहले तय समय तक जरूरी जानकारी अपलोड नहीं कर सके थे. इसके बाद आयोग ने डेटा सबमिशन की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी. आयोग ने सभी नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तय समय के भीतर लंबित डेटा अपलोड की प्रक्रिया पूरी करें.
आयोग ने साफ किया है कि कर्मचारी संबंधी सभी जानकारी केवल 8वें CPC ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से ही जमा करनी होगी. मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे फिजिकल दस्तावेज, ईमेल, PDF फाइल, Excel शीट या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से डेटा न भेजें. ऐसे किसी भी तरीके से भेजी गई जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी.
आयोग केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संगठनों से विस्तृत जानकारी जुटा रहा है ताकि वेतन संशोधन प्रक्रिया के लिए एक मजबूत डेटाबेस तैयार किया जा सके. इसमें नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलावा वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान तैनात संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी भी शामिल है. डेटा में मल्टी टास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, माली और कुशल, अर्ध-कुशल व अकुशल कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है. विभागों को केवल कर्मचारियों की संख्या नहीं बल्कि मैन-मंथ के आधार पर जानकारी देने को कहा गया है.
डेटा कलेक्शन 8वें वेतन आयोग के कामकाज की शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है. इस जानकारी की मदद से आयोग सरकारी कर्मचारियों की संख्या, कार्यबल की संरचना, स्टाफिंग पैटर्न और खर्च का आकलन करेगा. इसके आधार पर वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव तैयार किए जाएंगे.
नहीं। डेटा जमा करने की समयसीमा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन या लागू होने की तारीख को लेकर कोई फैसला हो चुका है. फिलहाल आयोग डेटा जुटाने और विभिन्न पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया में है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है. फिलहाल आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है. डेटा कलेक्शन और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा मामलों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर करीब 1.19 करोड़ लोगों पर पड़ने की उम्मीद है. इसमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर लागू करने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा.