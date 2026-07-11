/8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डेटा अपलोड करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी; जानिए क्या कहता है नया आदेश

नहीं। डेटा जमा करने की समयसीमा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन या लागू होने की तारीख को लेकर कोई फैसला हो चुका है. फिलहाल आयोग डेटा जुटाने और विभिन्न पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया में है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है. फिलहाल आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है. डेटा कलेक्शन और परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा मामलों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा.