Advertisement
trendingNow13226903
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जून में लखनऊ पहुंचेगा वेतन आयोग, सैलरी-पेंशन पर होगी अहम चर्चा

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जून में लखनऊ पहुंचेगा वेतन आयोग, सैलरी-पेंशन पर होगी अहम चर्चा

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ पहुंचेगा. इस दौरान आयोग केंद्र सरकार से जुड़े विभागों, संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva
Source : Canva

8th Pay Commission Update:  अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन का लाभ लेते हैं और लंबे समय से सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब तेजी से काम कर रहा है और जून 2026 में होने वाली बैठकों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसी सिलसिले में आयोग लखनऊ का दौरा भी करेगा, जहां कर्मचारियों, यूनियनों और विभिन्न संगठनों से सीधे बातचीत की जाएगी. इन बैठकों के जरिए कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को समझकर आगे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

22-23 जून को लखनऊ में होगी अहम बैठक

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ पहुंचेगा. इस दौरान आयोग केंद्र सरकार से जुड़े विभागों, संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा. बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं, भत्तों, पेंशन और भविष्य की अपेक्षाओं को समझना है, ताकि उसी आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर सके.

10 जून तक करना होगा आवेदन

अगर कोई कर्मचारी यूनियन या संगठन आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे 10 जून 2026 से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए यूनिक मेमो आईडी जरूरी होगी. यह आईडी तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित संगठन वेबसाइट पर बैठक में शामिल होने की जानकारी दर्ज करेगा. आयोग ने साफ किया है कि बैठक की अंतिम तारीख, समय और स्थान की जानकारी सिर्फ उन्हीं संगठनों को भेजी जाएगी, जिन्हें चयनित किया जाएगा.

दूसरे राज्यों के संगठन अभी करें इंतजार

आयोग ने उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के संगठनों से फिलहाल लखनऊ बैठक के लिए आवेदन न करने की अपील की है. आयोग का कहना है कि दूसरे राज्यों के लिए अलग-अलग चरणों में बैठकें आयोजित की जाएंगी.

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सैलरी, भत्तों और पेंशन के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. हालांकि, अगर रिपोर्ट तय समय पर तैयार नहीं हो पाती है, तो कर्मचारियों को राहत देने के लिए अंतरिम रिपोर्ट भी जारी की जा सकती है.

किन बातों को ध्यान में रखकर काम कर रहा आयोग?

आयोग नवंबर 2025 में तय किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर काम कर रहा है. इसमें देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च, विकास परियोजनाओं की जरूरत और प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी जैसे कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. ऐसे में अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर जून में होने वाली इन अहम बैठकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के आधार पर आगे वेतन और पेंशन से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

PM मोदी से मिले रूबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
PM Modi
PM मोदी से मिले रूबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
Rozgar Mela 2026
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
Dr Subhash Chandra
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
Essel Group
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना