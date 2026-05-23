8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जून में लखनऊ पहुंचेगा वेतन आयोग, सैलरी-पेंशन पर होगी अहम चर्चा

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8th Pay Commission Update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन का लाभ लेते हैं और लंबे समय से सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब तेजी से काम कर रहा है और जून 2026 में होने वाली बैठकों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसी सिलसिले में आयोग लखनऊ का दौरा भी करेगा, जहां कर्मचारियों, यूनियनों और विभिन्न संगठनों से सीधे बातचीत की जाएगी. इन बैठकों के जरिए कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को समझकर आगे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ पहुंचेगा. इस दौरान आयोग केंद्र सरकार से जुड़े विभागों, संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा. बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं, भत्तों, पेंशन और भविष्य की अपेक्षाओं को समझना है, ताकि उसी आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर सके.
Eighth Central Pay Commission will visit Lucknow, Uttar Pradesh on June 22 & 23, 2026 to interact with Central Government organisations, unions and associations. Stakeholders can submit appointment requests before June 10, #8thpaycommission pic.twitter.com/pLaYipiFvH
— 8th pay commission (@8thpaycommision) May 22, 2026
अगर कोई कर्मचारी यूनियन या संगठन आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे 10 जून 2026 से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए यूनिक मेमो आईडी जरूरी होगी. यह आईडी तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित संगठन वेबसाइट पर बैठक में शामिल होने की जानकारी दर्ज करेगा. आयोग ने साफ किया है कि बैठक की अंतिम तारीख, समय और स्थान की जानकारी सिर्फ उन्हीं संगठनों को भेजी जाएगी, जिन्हें चयनित किया जाएगा.
आयोग ने उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के संगठनों से फिलहाल लखनऊ बैठक के लिए आवेदन न करने की अपील की है. आयोग का कहना है कि दूसरे राज्यों के लिए अलग-अलग चरणों में बैठकें आयोजित की जाएंगी.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सैलरी, भत्तों और पेंशन के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. हालांकि, अगर रिपोर्ट तय समय पर तैयार नहीं हो पाती है, तो कर्मचारियों को राहत देने के लिए अंतरिम रिपोर्ट भी जारी की जा सकती है.
आयोग नवंबर 2025 में तय किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर काम कर रहा है. इसमें देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च, विकास परियोजनाओं की जरूरत और प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी जैसे कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. ऐसे में अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर जून में होने वाली इन अहम बैठकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के आधार पर आगे वेतन और पेंशन से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
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