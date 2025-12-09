8th Pay Commission : कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर? ये रही पूरी डिटेल

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ने बड़ी अपडेट दे दी है. 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे डिफेंस कर्मचारियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है और फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसका मतलब है कि जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती, तब तक जनवरी 2026 में लागू होने की बात सिर्फ अटकलें हैं.

फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?

इस मुद्दे के एक्सपर्ट्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर या तो 1.86 से 2.43 या 2.56 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है.

8वें वेतन आयोग को लागू करने में एक महत्वपूर्ण अपडेट में सरकार ने संसद को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. फिलहाल, केंद्र सरकार ने सबकुछ क्लियर कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

अब तक क्या हुआ है?

3 नवंबर, 2025 की सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र द्वारा नियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी देने के बाद से 8वें वेतन आयोग को पहले ही 42 दिन पूरे हो चुके हैं. वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्ते और अन्य मुख्य लाभों पर अध्ययन करेगा और सिफारिशें देगा.

फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव

8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव करेगा, ये सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमानों में एक समान बदलाव लाने में अहम रहा है. वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा.

पंकज चौधरी ने सरकार का रुख तब साफ किया था जब राज्यसभा सदस्यों, जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने प्रश्न उठाया था कि क्या 8वें CPC के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं. इन संसद सदस्यों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा DA और DR को मूल वेतन में मिलाने के मुद्दे पर सरकार की योजना पर भी सवाल उठाया था.