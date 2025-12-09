Advertisement
trendingNow13035096
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission : कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर? ये रही पूरी डिटेल

इस मुद्दे के एक्सपर्ट्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर या तो 1.86 से 2.43 या 2.56 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission : कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर? ये रही पूरी डिटेल

8th Pay Commission :  8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार ने बड़ी अपडेट दे दी है. 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे डिफेंस कर्मचारियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है और फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसका मतलब है कि जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती, तब तक जनवरी 2026 में लागू होने की बात सिर्फ अटकलें हैं.

फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?

इस मुद्दे के एक्सपर्ट्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर या तो 1.86 से 2.43 या 2.56 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

8वें वेतन आयोग को लागू करने में एक महत्वपूर्ण अपडेट में सरकार ने संसद को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. फिलहाल, केंद्र सरकार ने सबकुछ क्लियर कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें : 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय ने बताया कितने पेंशनर्स और कर्मचारियों को होगा फायदा?

 

अब तक क्या हुआ है?

3 नवंबर, 2025 की सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र द्वारा नियम और शर्तों (ToR) को मंजूरी देने के बाद से 8वें वेतन आयोग को पहले ही 42 दिन पूरे हो चुके हैं. वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्ते और अन्य मुख्य लाभों पर अध्ययन करेगा और सिफारिशें देगा.

फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव 

8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर भी बदलाव करेगा, ये सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमानों में एक समान बदलाव लाने में अहम रहा है. वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा.

पंकज चौधरी ने सरकार का रुख तब साफ किया था जब राज्यसभा सदस्यों, जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने प्रश्न उठाया था कि क्या 8वें CPC के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव का प्रस्ताव है या नहीं. इन संसद सदस्यों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तत्काल राहत के तौर पर मौजूदा DA और DR को मूल वेतन में मिलाने के मुद्दे पर सरकार की योजना पर भी सवाल उठाया था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

नाइट क्लब मालिकों पर शिकंजा कसा, क्या आपको मालूम है रेड कॉर्नर-ब्लू कॉर्नर में अंतर
Goa
नाइट क्लब मालिकों पर शिकंजा कसा, क्या आपको मालूम है रेड कॉर्नर-ब्लू कॉर्नर में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...