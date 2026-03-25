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8th Pay Commission: सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव पर काम जारी, सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी

सरकार ने साफ किया कि अभी ये बताना संभव नहीं है कि आयोग की सिफारिशों का केंद्र के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा. इसका आकलन तभी होगा, जब सरकार आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:35 PM IST
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8th Pay Commission: सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव पर काम जारी, सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया था कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, वेतनमान, भत्तों और पेंशन फ्रेमवर्क में बदलाव की समीक्षा कर रहा है. इसके साथ ही अलग-अलग हितधारकों (stakeholders) से सलाह-मशविरा भी जारी है.

कब हुआ 8वें वेतन आयोग का गठन?

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव जारी किया था. 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. साथ ही इसके चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी.

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किन-किन मुद्दों पर हो रही है समीक्षा?

लोकसभा सांसद ए राजा ने सरकार से पूछा कि आयोग किन प्रमुख मुद्दों पर काम कर रहा है और रिपोर्ट कब तक आएगी. इस पर सरकार ने बताया कि आयोग निम्न विषयों पर सिफारिशें देगा:

  • वेतनमान (Pay Scales)

  • सैलरी (Salary)

  • भत्ते (Allowances)

  • पेंशन (Pension)

आयोग को गठन के बाद 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का समय दिया गया है.

बजट पर कितना पड़ेगा असर?

सरकार ने साफ किया कि अभी ये बताना संभव नहीं है कि आयोग की सिफारिशों का केंद्र के बजट पर कितना बोझ पड़ेगा. इसका आकलन तभी होगा, जब सरकार आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी.

ये भी पढ़ें : भारत कच्चे तेल की कमी में कितने दिन टिक सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात

कौन हैं आयोग के सदस्य?

8वें वेतन आयोग में शामिल प्रमुख नाम:

  • रंजना प्रकाश देसाई – चेयरपर्सन

  • पुलक घोष – पार्ट-टाइम सदस्य

  • पंकज जैन – सदस्य सचिव

ये टीम वेतन, पेंशन और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा कर रही है.

दिल्ली से शुरू हुआ काम

आयोग ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय से अपना काम शुरू कर दिया है और प्रशासनिक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है.

लोगों से मांगे जा रहे सुझाव

आयोग ने अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है. कर्मचारी, पेंशनर्स, संगठन और आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं. सुझाव देने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 है. इसके अलावा MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक प्रश्नपत्र भी जारी किया गया है. इसके जरिए फीडबैक मांगा जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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