8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में मर्ज हो DA...8वें वेतन आयोग में बनी बात तो सरकारी बाबुओं के होंगे ठाठ, सैलरी में बंपर बढ़ोतरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो चुका है. लाखों सरकारी कर्मचारियों को अब आयोग की सिफारिशों का इंतजार है. वेतन आयोग सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग यूनियन से मिल रही है. बैठकों और मांगों का दौर जारी है. कर्मचारी संगठन अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं. ऐसी ही एक मांग है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाए.

बेसिक सैलरी के साथ मर्ज हो DA

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AINPSEF) सहित कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने मांग की है कि वो महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दें. इसके लिए उन्होंने दलील दी है कि साल में 2 बार बढ़ने वाला DA बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए नाकाफी है, ऐसे में उसे सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जाए. मौजूदा व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA अलग-अलग है. साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी की जाती है.

DA को बेसिक सैलरी से साथ मर्ज करने से क्या होगा?

मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक बेसिक सैलरी में कई कंपोनेंट जैसे कि HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि जुड़े रहते हैं. अगर 8वें वेतन आयोग के तहत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए तो सैलरी का साइज काफी बड़ा हो जाएगा. जिससे सैलरी से लेकर फ्यूचर इंक्रीमेंट , पेंशन और ग्रेच्युटी सबमें फायदा मिलेगा.

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कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

ऑल इंडिया एनपीएस एम्लॉइज फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिश सौंपी है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम बैसकि सैलरी, जो वर्तमान में 18000 रुपये है उसे पुरानी फैमिली यूनिट मॉडल से बदले की अपील की है. पुरानी व्यवस्था के तहत तीन सदस्यीय फैमिली यूनिट मॉडल के आधार पर बेसिक सैलरी निर्धारित किया गया है, अब इसे बदलकर 5 फैमिली यूनिट मॉडल पर तय करने की मांग की जा रही है. उन्होंने इस 5 मेंबल फैमिली यूनिट मॉडल के साथ सैलरी कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला भी साझा किया है.

18000 रुपये से कैसे 60000 रुपये पर पहुंच जाएगी सैलरी

फेडरेशन की ओर से सुझाए गए 5 मेबर्स फॉर्मूला के हिसाब से 6000 रुपये* 5= 30,000 बेस अमाउंट बनता है. इसमें 60 फीसदी DA को भी मर्ज कर दें तो ये करीब 48,000 रुपये के करीब पहुंच जाता है. बाकी न्यूट्रिशन और अन्य खर्चों को जोड़ दें तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 55,000 से 60,000 रुपये तक पहुंच जाएगी.