8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट; नई दिल्ली और पुणे में स्टेकहोल्डर्स के साथ होगी बैठक, इन तारीखों पर होगी चर्चा

8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और केंद्रीय सरकारी संस्थानों के साथ बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है. आयोग इस महीने नई दिल्ली और अगले महीने पुणे में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें आयोजित करेगा. इसके अलावा, आने वाले समय में मुंबई और अन्य राज्यों में भी अलग-अलग बैठकें की जाएंगी. इसकी तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी यूनियन या एसोसिएशन इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहती हैं. उन्हें पहले 8th पे कमीशन से संबंधित सुझावों का मेमोरेंडम जमा करना होगा.

नई दिल्ली में बैठक की तारीखें

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8th CPC के डिप्टी सेक्रेटरी अभय एन सहाय के मुताबिक, नई दिल्ली में बैठकें 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएंगी. इच्छुक संगठनों को 20 अप्रैल 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा कर ‘यूनिक मेमो आईडी’ के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा.

पुणे में बैठक का शेड्यूल

आयोग के निदेशक आनंद कुमार झा के मुताबिक, पुणे में बैठकें 4 और 5 मई 2026 को होंगी. यहां भी स्टेकहोल्डर्स को पहले मेमोरेंडम जमा कर अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा.

मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख

आयोग ने सभी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों को सुझाव भेजने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है.

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कंसल्टेंट्स की भर्ती भी शुरू

इसी बीच 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट के 20 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों के लिए अधिकतम 1.80 लाख रुपये प्रति माह तक का वेतन तय किया गया है. फुल-टाइम के अलावा पार्ट-टाइम (महीने में 6 या 12 दिन) विकल्प भी उपलब्ध हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या ईमेल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. कुल मिलाकर, 8th पे कमीशन अब स्टेकहोल्डर्स से सीधे संवाद और विशेषज्ञों की नियुक्ति के जरिए अपनी सिफारिशों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव की उम्मीदें तेज हो गई हैं.