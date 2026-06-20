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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! सितंबर में DA बढ़ोतरी; 8वें वेतन आयोग से भी बड़ी उम्मीद

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी पर पहुंच चुका है. सरकार ने जनवरी 2026 में DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब जुलाई-दिसंबर 2026 की अवधि के लिए अगली बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में किया जा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 20, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:18 PM IST
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! सितंबर में DA बढ़ोतरी; 8वें वेतन आयोग से भी बड़ी उम्मीद
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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