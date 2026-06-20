/केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! सितंबर में DA बढ़ोतरी; 8वें वेतन आयोग से भी बड़ी उम्मीद

उधर, 8वें वेतन आयोग को कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आयोग को ज्ञापन सौंपने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 थी. कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर में सुधार और पेंशन संबंधी लाभों में संशोधन की मांग उठाई है. अब आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर विभिन्न पक्षों से राय ले रहा है. प्राप्त सुझावों और मांगों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. इन सिफारिशों का सीधा असर लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ सकता है.