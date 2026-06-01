8th Pay Commission Update: रिटायरमेंट नियमों में बड़ा बदलाव संभव, 100% पेंशन, OPS-NPS-UPS पर सरकार कर रही विचार

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8th Pay Commission Update: फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी के अलावा इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही चर्चाओं में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट फायदों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है. रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को इस बार एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है.
NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम दो सदस्यीय परिवार को सम्मानजनक और बेहतर जीवन देने के लिए पूर्ण पेंशन अंतिम प्राप्त वेतन या अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन में से जो अधिक लाभकारी हो. उसका 67% तय किया जाना चाहिए. जबकि वर्तमान में ये 50% है. ज्ञापन में संसदीय स्थायी समिति की एक सिफारिश का भी उल्लेख किया गया है. इसमें रिटायरमेंट के बाद हर पांच वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया था. इसके अनुसार पेंशन संरचना इस प्रकार हो सकती है:
65 वर्ष: अंतिम प्राप्त वेतन (LPD) का 70%
70 वर्ष: LPD का 75%
75 वर्ष: LPD का 80%
80 वर्ष: LPD का 85%
85 वर्ष: LPD का 90%
90 वर्ष: LPD का 100%
रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाल के सप्ताहों में अधिक पेंशन फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चर्चा तेज हुई है. प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को अपनी जरूरत के अनुसार OPS, NPS या UPS में से किसी एक पेंशन प्रणाली को चुनने की अनुमति दी जा सकती है.
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ वाली पेंशन योजना है. इसमें अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर निश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है. इसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है और कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान किसी प्रकार का योगदान नहीं करना पड़ता.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कंट्रीब्यूशन आधारित मॉडल पर काम करता है. कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा सेवा अवधि के दौरान जमा करते हैं और सरकार भी समान योगदान करती है. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन संचित फंड और बाजार से जुड़े रिटर्न पर निर्भर करती है. आलोचकों का कहना है कि सेवानिवृत्ति लाभ बाजार की चाल पर निर्भर नहीं होने चाहिए.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को OPS और NPS के बीच संतुलन बनाने वाली योजना माना जा रहा है. इसमें NPS की तरह अंशदान होता है, लेकिन साथ ही सुनिश्चित पेंशन लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं.
8वां वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों सहित 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. अब तक भारत में कुल सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था और तब से लगभग हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है. 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था.
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