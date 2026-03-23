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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: राम नवमी पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! रेल मंत्रालय ने बढ़ाया ये भत्ता; जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission: राम नवमी पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! रेल मंत्रालय ने बढ़ाया ये भत्ता; जानें पूरी डिटेल

रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला रेलवे के रनिंग स्टाफ के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. रनिंग स्टाफ रेलवे संचालन की रीढ़ माने जाते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:39 PM IST
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8th Pay Commission: राम नवमी पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! रेल मंत्रालय ने बढ़ाया ये भत्ता; जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission :  राम नवमी 2026 से पहले भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ (लोको पायलट और गार्ड) के लिए किलोमीटर अलाउंस और अलाउंस इन लियू ऑफ किलोमीटर में 25% तक की ग्रोथ की है. ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. इस अहम फैसले से रेलवे के रनिंग स्टाफ को बड़ी राहत मिली है. खासकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने से पहले.

राम नवमी पर रेलवे कर्मचारियों को तोहफा

राम नवमी से पहले रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए किलोमीटर अलाउंस और ALK की दरों में संशोधन को मंजूरी दी है. ये फैसला लंबे समय से उठ रही मांगों के बाद लिया गया है. इसे आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन जैसी मान्यता प्राप्त यूनियनों ने उठाया था. इस मामले की जांच रेलवे बोर्ड ने अपने वित्त निदेशालय के साथ मिलकर की और बाद में इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की मंजूरी के लिए भेजा गया.

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रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए फैसला

रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला रेलवे के रनिंग स्टाफ के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ये रेलवे संचालन की रीढ़ माने जाते हैं.

 कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव में केवल अलाउंस की दरों में संशोधन किया गया है। अन्य सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इस फैसले से देशभर के रेलवे रनिंग स्टाफ को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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