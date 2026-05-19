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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के लि‍ए बड़ा अपडेट, कब से बढ़कर म‍िलेगी सैलरी और पेंशन?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के लि‍ए बड़ा अपडेट, कब से बढ़कर म‍िलेगी सैलरी और पेंशन?

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के बीच इस बात को लेकर अक्‍सर चर्चा रहती है क‍ि सरकार की तरफ से बढ़ी हुई सैलरी कब से म‍िलनी शुरू होगी? इसको लेकर लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के लि‍ए बड़ा अपडेट सामने आया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 19, 2026, 01:31 PM IST
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(Photo Credit: AI)
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8th Pay Commission Latest Update: केंद्र की तरफ से आठवें वेतन आयोग के गठन को छह महीने से ज्‍यादा हो गए. जैसे-जैसे वेतन आयोग की मीट‍िंग और कंसलटेंसी का दौर आगे बढ़ रहा है. उसके साथ ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल बार-बार आ रहा है क‍ि उनकी र‍िवाइज सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी? यह सवाल इसल‍िए भी उत्‍सुकता के साथ उठ रहा है क्‍योंक‍ि देशभर में चल रही आठवें वेतन आयोग की चर्चा के दौरान कर्मचारी यून‍ियर फिटमेंट फैक्टर, म‍िन‍िमम पेंशन, पेंशन संशोधन, डीए (DA) के मर्जर और सैलरी री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग जैसी मांग पुरजोर तरीके से उठा रही हैं.

दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल, एलपीजी गैस, दूध, सब्जियों और खाद्य तेलों जैसी रोजमर्रा की चीजों ने घर के बजट को ब‍िगाड़ द‍िया है. इससे सैलरी र‍िवाइज करने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स पर दबाव बढ़ गया है. अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए र‍िवाइज सैलरी और पेंशन लागू होने के समय को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल ने उम्‍मीद जताई क‍ि आयोग की सिफारिश के लागू होने की संभावित समयसीमा अप्रैल 2027 नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें: 8th CPC: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन?

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अक्टूबर 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन

सरकार की तरफ से अक्टूबर 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया. और इसके बाद नवंबर 2025 में एक नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया, जिसमें आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया. अगर नवंबर से 18 महीने का ह‍िसाब लगाया जाए तो यह समयसीमा अप्रैल या मई 2027 के आसपास की होती है. वेतन आयोग के काम करने के तरीके को देखकर यह संभावना है कि आयोग तय समयसीमा से थोड़ा पहले काम पूरा कर सकता है. यद‍ि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को अप्रैल 2027 के आसपास नए वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी म‍िलनी शुरू हो जाएगी.

महंगाई ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया

जानकारों का मानना है कि अप्रैल का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि देश में इस समय नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होता है. हालांक‍ि, प्रशासन‍िक प्रक‍िया के चलते इस पूरी व्यवस्था में एक से दो महीने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है. इस पर देश के कर्मचारियों की नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि पिछले कुछ साल में महंगाई ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है. हाल के द‍िनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के अलावा राशन, राशन, पैकेज्‍ड फूड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट में भारी उछाल आया है.

यह भी पढ़ें: कैब‍िनेट सेक्रेटरी और JCM की बैठक में सैलरी, अलाउंस और प्रमोशन पर क्‍या हुई बातचीत?

10 की बजाय 5 साल में सैलरी बढ़ोतरी की ड‍िमांड

कर्मचारी यूनियनों का कहना है क‍ि हर छह महीने पर मिलने वाला डीए (DA) तात्कालिक राहत तो देता है, लेकिन वह जीवन यापन की लगातार बढ़ती कॉस्‍ट‍िंग की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाता. यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस बार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे में डीए को मर्ज करने और सैलरी र‍िवाइज के टाइम को 10 की बजाय 5 साल करने की मांग कर रहे हैं. वेतन आयोग ने सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी यूनियनों और स्टाफ प्रत‍िन‍िध‍ियों से बातचीत का प्रोसेस तेज कर द‍िया है.

अगली मीट‍िंग श्रीनगर और लद्दाख में होना प्रस्‍ताव‍ित

दिल्ली में अप्रैल के अंत में बैठकों का दौर चला. इसमें सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और पुरानी पेंशन (OPS) जैसी मांग को लेकर बातचीत हुई. इसके बाद बैठकों का अगला चरण हैदराबाद में पूरा हुआ. अब अगली मीट‍िंग श्रीनगर और लद्दाख में होनी है. इसी बीच कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NCJCM की 49वीं बैठक भी हुई. इसमें भी कर्मचारियों के प्रमोशन और आउटसोर्सिंग आद‍ि को लेकर बातचीत की गई.

यह भी पढ़ें: न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग, 3.83 फिटमेंट फैक्टर से 283% तक बढ़ सकती है सैलरी

कर्मचारियों के लिए क्यों खास है 8वां वेतन आयोग

देश में हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन क‍िया जाता है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की बेसि‍क पे, भत्‍तों, पेंशन और र‍िटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेन‍िफ‍िट की नए सिरे से समीक्षा करता है. इस बार लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लि‍ए नया वेतन आयोग महज रूटीन सैलरी हाइक नहीं, बल्कि यह उनके लिए लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बड़े आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह है. यही कारण है क‍ि वेतन आयोग की बैठक से जैसे-जैसे नए अपडेट सामने आ रहे हैं. कर्मचारियों के बीच इसे लागू होने की तारीख को लेकर उत्सुकता और दिलचस्पी बढ़ती जा रही है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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