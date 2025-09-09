GST के बाद एक और दिवाली गिफ्ट! इस बार बढ़ेगी सैलरी, 3% DA हाइक का इंतजार होगा खत्म, 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट

DA Hike: दिवाली से पहले सरकार ने GST रिफॉर्म कर लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दे दी. जीएसटी स्लैब में कटौती कर सरकार ने रोजमर्रा की चीजों को सस्ता कर दिया. खाने-पीने से लेकर गाड़ियों. इंश्योरेंस की कीमतें कम हो गई. वहीं अब दिवाली से पहले एक और तोहफे की उम्मीद जग गई है. ये तोहफा 1.2 करोड़ लोगों को खुशियां देगा. दरअसल त्योहारी सीजन से पहले सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) के लागू होने से पहले एक बार फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA और पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी DR में इजाफा किया जा सकता है.

कितना बढ़ेगा DA ?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करती है. माना जा रहा है कि दिवाली पहले यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है. इस बार भी DA को 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. ये बढ़ोती जुलाई 2025 से लागू होगी, यानी कर्मचारियों को बीते 3 महीनों का एरियर दिया जाएगा. 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा

कितनी बढ़ेगी सैलरी

DA का कैलकुलेशन की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-W) के आधार पर होती है. जो इसके 12 महीनों के औसत आंकड़े पर आधारित होती है. अगर सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. इस हिसाब से अगर किसी की बेसिक सैलरी 50000 रुपये है तो उसका डीए 27500 रुपये से बढ़कर 29000 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 1500 रुपये बढ़कर आएंगे.

8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट

8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार की ओर से बड़ा आश्वासन दिया गया है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस आयोग का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा. 8वें वेतन आयोग के गठन की नई सिफारिशों से मंगाई भत्ते से लेकर बेसिक सैलरी, पेंशन में बढ़ोतरी होगी. वहीं ये भी माना जा रहा है कि 8वें वतन आयोग में कई भत्तों को खत्म किया जा सकता है. भत्तों के सरलीकरण के लिए ट्रैवल अलाउंस, टाइपिंग अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस या कुछ रीजनल भत्ते अब पहले जैसे जरूरी नहीं रहे. ऐसे में इन्हें खत्म करने की संभावना है.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग ?

केंद्र सरकार नें 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. अब इसे लागू करने की तैयारियों जोर-शोर से चल रही है. हालांकि लोगों के इसके आधिकारिक अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का लोगू किया जा सकता है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग करीब 10 साल पहले 2016 में लागू हुआ था.