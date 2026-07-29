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8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर अभी नहीं हुआ फैसला, जानिए सैलरी और पेंशन पर क्या है नया अपडेट

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन संशोधन या सिफारिशों को लागू करने की तारीख पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. अभी केवल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, संस्थानों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:10 PM IST
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर अभी नहीं हुआ फैसला, जानिए सैलरी और पेंशन पर क्या है नया अपडेट
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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