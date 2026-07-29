/8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर अभी नहीं हुआ फैसला, जानिए सैलरी और पेंशन पर क्या है नया अपडेट

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले देशभर के शेयर होल्डर से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके तहत दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन संशोधन या सिफारिशों को लागू करने की तारीख पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. अभी केवल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, संस्थानों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं.
दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठन, फेडरेशन और यूनियन के साथ बैठक होगी. इसमें वही संगठन शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले अपना मेमोरेंडम जमा किया है और आयोग के साथ पहले किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
तमिलनाडु के शेयर होल्डर के साथ 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में बैठक होगी, जबकि पुडुचेरी में 9 सितंबर को परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. दोनों स्थानों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 तय की गई है.
आयोग 16 से 18 सितंबर 2026 के बीच चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शेयर होल्डर से मुलाकात करेगा. इसमें सरकारी संस्थान, कर्मचारी संगठन, यूनियन, पेंशनर्स और कुछ मामलों में व्यक्तिगत आवेदक भी शामिल हो सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 है.
आयोग ने पात्र केंद्रीय सरकारी संस्थानों, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों, फेडरेशन, यूनियनों और पेंशनर्स को आमंत्रित किया है. बैठक के लिए आवेदन करने से पहले आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेमोरेंडम जमा करना होगा और उसी से प्राप्त Unique Memo ID के आधार पर अपॉइंटमेंट मांगा जा सकेगा.
आयोग ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर, वेतन बढ़ोतरी, DA, पेंशन संशोधन या लागू होने की तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. सभी सुझाव मिलने और विचार-विमर्श पूरा होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा. अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी.
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 1.19 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स शामिल हैं.